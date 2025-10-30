https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/pukov-eski-nato-komutani-stavridis-ukraynayi-fiilen-natoya-dahil-etmeye-calisiyor--1100600992.html
Pușkov: Eski NATO Komutanı Stavridis, Ukrayna’yı fiilen NATO’ya dahil etmeye çalışıyor
30.10.2025
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı James Stavridis’in Kiev’i resmi üyelik olmadan fiilen NATO'ya dahil etmeye çalıştığını ifade etti.Stavridis, Bloomberg için kaleme aldığı yazısında NATO’nun Ukrayna’da deniz, kara ve hava güvenliğini sağlaması gerektiğini savunarak, ittifaka üye ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz’de devriye gezmesi, Batılı savaş uçaklarının uçuşa yasak bölge kurması ve ülke topraklarına birkaç bin yabancı asker gönderilmesi gerektiğini kaydetti.Puşkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Stavridis’in ifadelerine yönelik “NATO ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermesi fikrinin gerçek anlamı, Ukrayna’yı resmi üyelik olmadan fiilen ittifaka dahil etmektir” dedi.Senatöre göre Stavridis, “Batılı askeri birliklerin Ukrayna’ya gönderilmesi fikrini tekrar canlandırmaya” çalışıyor. Puşkov, Stavridis’in ‘karada güvenlik garantisi’ olarak adlandırdığı bu planın özünde yine NATO’nun yer aldığını vurguladı:Puşkov ayrıca, Stavridis’in Kosova örneğini özellikle seçtiğine dikkat çekerek şunları söyledi: Rus Senatör, Stavridis’in planının da benzer şekilde Ukrayna’yı NATO’nun fiili etki alanına dönüştürmeyi amaçladığını ifade etti.
