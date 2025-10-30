Pușkov: Eski NATO Komutanı Stavridis, Ukrayna’yı fiilen NATO’ya dahil etmeye çalışıyor

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı James Stavridis'in Kiev'i resmi üyelik olmadan fiilen NATO'ya dahil etmeye çalıştığını ifade etti.Stavridis, Bloomberg için kaleme aldığı yazısında NATO'nun Ukrayna'da deniz, kara ve hava güvenliğini sağlaması gerektiğini savunarak, ittifaka üye ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz'de devriye gezmesi, Batılı savaş uçaklarının uçuşa yasak bölge kurması ve ülke topraklarına birkaç bin yabancı asker gönderilmesi gerektiğini kaydetti.Puşkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Stavridis'in ifadelerine yönelik "NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesi fikrinin gerçek anlamı, Ukrayna'yı resmi üyelik olmadan fiilen ittifaka dahil etmektir" dedi.Senatöre göre Stavridis, "Batılı askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi fikrini tekrar canlandırmaya" çalışıyor. Puşkov, Stavridis'in 'karada güvenlik garantisi' olarak adlandırdığı bu planın özünde yine NATO'nun yer aldığını vurguladı:Puşkov ayrıca, Stavridis'in Kosova örneğini özellikle seçtiğine dikkat çekerek şunları söyledi: Rus Senatör, Stavridis'in planının da benzer şekilde Ukrayna'yı NATO'nun fiili etki alanına dönüştürmeyi amaçladığını ifade etti.
Rus Senatör Aleksey Puşkov, eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı Stavridis’in, Ukrayna’ya NATO birlikleri gönderilmesi önerisinde bulunarak Kiev’i resmi üyelik olmadan fiilen ittifaka dahil etmeye çalıştığını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı James Stavridis’in Kiev’i resmi üyelik olmadan fiilen NATO'ya dahil etmeye çalıştığını ifade etti.
Stavridis, Bloomberg için kaleme aldığı yazısında NATO’nun Ukrayna’da deniz, kara ve hava güvenliğini sağlaması gerektiğini savunarak, ittifaka üye ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz’de devriye gezmesi, Batılı savaş uçaklarının uçuşa yasak bölge kurması ve ülke topraklarına birkaç bin yabancı asker gönderilmesi gerektiğini kaydetti.
Puşkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Stavridis’in ifadelerine yönelik “NATO ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermesi fikrinin gerçek anlamı, Ukrayna’yı resmi üyelik olmadan fiilen ittifaka dahil etmektir” dedi.
Senatöre göre Stavridis, “Batılı askeri birliklerin Ukrayna’ya gönderilmesi fikrini tekrar canlandırmaya” çalışıyor.
Puşkov, Stavridis’in ‘karada güvenlik garantisi’ olarak adlandırdığı bu planın özünde yine NATO’nun yer aldığını vurguladı:
“Avrupa Birliği’nin üye devletler arasındaki askeri faaliyetleri koordine edecek yapıları yok, oysa NATO’nun böyle bir mekanizması mevcut.”
Puşkov ayrıca, Stavridis’in Kosova örneğini özellikle seçtiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kosova NATO üyesi değil, ancak ittifakın fiilî kontrolü altında. Üstelik topraklarında ABD’nin büyük bir askerî üssü olan Camp Bondsteel bulunuyor.”

Rus Senatör, Stavridis’in planının da benzer şekilde Ukrayna’yı NATO’nun fiili etki alanına dönüştürmeyi amaçladığını ifade etti.
