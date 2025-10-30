https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/peskov-burevestnik-fuzesi-rus-ekonomisinin-gelecegi-acisindan-pratik-oneme-sahip-1100609051.html

Peskov: Burevestnik füzesi Rus ekonomisinin geleceği açısından pratik öneme sahip

Rusya'nın en son geliştirdiği silah sistemlerinden biri olan Burevestnik'in taşıdığı önem Kremlin Sözcüsü Peskov tarafından bir kez daha dile getirildi. 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sınırsız menzile sahip, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinde kullanılan teknolojilerin Rus ekonomisinin geleceği açısından pratik öneme sahip olduğunu vurguladı.Sputnik'e demeç veren Peskov, Rusya'da yeni geliştirilen Burevestnik füzelerinin önemine ilişkin açıklama yaptı.Burevestnik füzesinin bu alanda bir atılım olduğunun altını çizen Peskov, emsali bulunmayan bu füzelerin gelecekte Rus ekonomisi için pratik önem taşıyacağı mesajını verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova'daki bir askeri hastanede yaptığı açıklamada, Burevestnik'te bulunan radyasyondan koruyucu elektronik bileşenlerin halihazırda uzay programlarında kullanıldığını söyleyerek Burevestnik'teki nükleer teknolojilerin Ay programında ve Arktik'te de kullanılacağının altını çizmişti.Devlet Başkanı, söz konusu füzenin sadece Rusya'nın savunma kabiliyetini artırmada değil, aynı zamanda bilimde de bir atılım olduğunu vurgulamıştı.

