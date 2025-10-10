https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/gisele-pelicot-davasinda-tek-itiraz-eden-sanigin-cezasi-artirildi-hapis-cezasi-10-yila-cikti-1100078201.html
Gisele Pelicot davasında tek itiraz eden sanığın cezası artırıldı: Hapis cezası 10 yıla çıktı
Gisele Pelicot davasında tek itiraz eden sanığın cezası artırıldı: Hapis cezası 10 yıla çıktı
Fransa'da, karısını yıllarca bayıltarak onlarca kişiye tecavüz ettiren Dominique Pelicot davasında tek itiraz eden sanığın cezası bir yıl artırıldı.
Fransa’da, karısını yıllar boyunca uyuşturup bilinçsiz haldeyken onlarca kişiye tecavüz ettiren Dominique Pelicot davasında, hükme itiraz eden tek sanığın cezası artırıldı. Nîmes İstinaf Mahkemesi, 72 yaşındaki Gisele Pelicot’a tecavüz ettiği gerekçesiyle daha önce 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Hüsamettin Doğan’ın cezasını 10 yıla çıkardı.Doğan, “rızası olduğunu sandığını” savunarak masum olduğunu iddia etti ancak mahkeme, görüntülerde Pelicot’un tamamen bilinçsiz olduğunu belirterek bu savunmayı reddetti.Savcı Dominique Sie, sanığın “sorumluluk almaktan kaçtığını” belirterek 12 yıl hapis talep etmişti. Sie, Doğan’ın eylemlerini “bir kadının insanlığını elinden alan yıkıcı bir eylem” olarak nitelendirdi.‘Ben mağdurum’ savunması reddedildiDoğan duruşmada, “Ben cinsel ilişkiye girdim ama kimseyi zorlamadım, ben de kandırıldım” dedi. Ancak mahkeme, videolarda Pelicot’un hareketsiz, nefes alırken horladığının açıkça görüldüğünü vurguladı.Kurban Gisele Pelicot, mahkemede yaptığı duygusal konuşmada, “Bu adamın yüzünü ilk kez videolarda gördüm. O görüntüler hafızama kazındı. Hala ‘tecavüz etmedim’ diyor. Ne zaman bunun bir suç olduğunu kabul edeceksin?” dedi.Pellicot, kendisini uyuşturarak cinsel saldırılara maruz bırakan eşi Dominique Pelicot’un duruşmada 'tüm erkeklerin eşinin baygın olduğunu bildiğini' söylediğini de aktardı.Dava Fransa’da sembol haline geldiGisele Pelicot’un cesaret göstererek davayı kamuya açması, Fransa’da cinsel şiddetle mücadele konusunda büyük yankı uyandırmıştı. Bu mahkeme için tekrar ortaya çıkan Pelicot, “Ben bir ikon değilim, sadece sesimi çıkarmaya cesaret eden sıradan bir kadınım” ifadelerini kullandı.Duruşmada ayrıca, Pelicot’un kızı Caroline Darian’ın da babası tarafından uyuşturularak istismar edilmiş olabileceği iddiası yeniden gündeme geldi. Anne-kızın hala görüşmediği bildirildi.51 sanıktan yalnızca biri itiraz ettiDavada 51 erkek çeşitli sürelerle hapis cezası almış, bunlardan 17’si temyiz başvurusunu geri çekmişti. Hüsamettin Doğan ise karara itiraz eden tek sanık olarak yeniden yargılandı.
fransa
