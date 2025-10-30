https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/pakistan-ve-afganistan-istanbulda-baris-gorusmelerine-yeniden-basladi-1100623555.html
Pakistan ve Afganistan, İstanbul’da barış görüşmelerine yeniden başladı
Pakistan ve Afganistan, İstanbul’da barış görüşmelerine yeniden başladı
Pakistan ve Afganistan arasında İstanbul'daki müzakereler çıkmaza girmişti, ancak Türkiye ve Katar'ın araya girmesiyle taraflar yeniden masaya döndü. Pakistan... 30.10.2025
2025-10-30T17:55+0300
2025-10-30T17:55+0300
2025-10-30T17:55+0300
Pakistan ve Afganistan, haftalardır süren sınır çatışmaları sonrası İstanbul’da barış görüşmelerini yeniden başlattı. Türkiye’nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereler, daha önce sonuçsuz kalmıştı. Pakistanlı yetkililer, 'Afgan topraklarının Pakistan’a yönelik saldırılarda kullanılmaması gerektiğini' yinelediklerini aktardı. Yetkili, “Ev sahibi Türkiye’nin yapıcı rolünü takdir ediyoruz. Barışçıl çözüm için iyi niyetle masadayız” dedi.Ateşkesi Türkiye ve Katar sağlamıştı Bu ay yaşanan sınır çatışmalarında iki taraftan da can kayıpları yaşanmış, ardından Katar ve Türkiye’nin arabuluculuğunda 19 ekimde Doha’da ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ancak dört gün süren son tur görüşmelerde, taraflar Pakistan Taliban'ı (TTP) konusunda uzlaşmaya varamamıştı. İslamabad yönetimi, Afganistan’daki Taliban hükümetinin TTP’ye sığınma imkanı tanıdığını öne sürüyor. Kabil ise bu suçlamayı reddediyor ve konunun 'Pakistan’ın iç meselesi' olduğunu savunuyor.Pakistan’dan sert açıklama: 'Yanlış hesap yapıyorlar' Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, önceki tur başarısız olduktan sonra yaptığı açıklamada “Taliban rejimi, Afganistan’ı yeni bir çatışmaya sürüklüyor” ifadelerini kullandı. Asif, Taliban içindeki 'savaş yanlısı grupların' bölgesel istikrarsızlıktan çıkar sağladığını öne sürerek “Bu kişilerin cesaretimizi yanlış okuduğunu düşünüyoruz” dedi.Asif ayrıca, Hindistan’ın “Afganistan üzerinden Pakistan’a düşük yoğunluklu bir savaş yürüttüğünü” iddia etti.
