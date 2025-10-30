https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/neftci-baku-fenerbahcenin-golcusunu-istiyor-1100630292.html

Neftçi Bakü, Fenerbahçe’nin golcüsünü istiyor

Neftçi Bakü, Fenerbahçe’nin golcüsünü istiyor

Sputnik Türkiye

Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü, geçen günlerde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar transferinin ardından bu kez rotasını Türkiye’ye çevirdi. Bakü ekibinin... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T19:53+0300

2025-10-30T19:53+0300

2025-10-30T19:53+0300

spor

vincent aboubakar

cenk tosun

azerbaycan

bakü

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098653102_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_c5f11ce9bfdd24ad37dc83b78b54b5e0.jpg

Neftçi Bakü'nün Fenerbahçe’nin golcüsü Cenk Tosun’u transfer listesine eklediği belirtildi.Yerel basının haberine göre Neftçi Bakü, deneyimli forveti kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberde, 34 yaşındaki Cenk Tosun’un da kariyerine Azerbaycan’da devam etmeye sıcak baktığı öne sürüldü.Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Cenk Tosun, bu sezon sarı-lacivertli ekipte kadro dışı kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/fenerbahce-baskani-sarandan-kadro-disi-yorumu-irfan-can-kahveci-ve-cenk-tosun-karari-detayini-1100198586.html

azerbaycan

bakü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vincent aboubakar, cenk tosun, azerbaycan, bakü, fenerbahçe