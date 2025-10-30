https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/neftci-baku-fenerbahcenin-golcusunu-istiyor-1100630292.html
Neftçi Bakü, Fenerbahçe’nin golcüsünü istiyor
Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü, geçen günlerde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar transferinin ardından bu kez rotasını Türkiye'ye çevirdi. Bakü ekibinin...
Neftçi Bakü'nün Fenerbahçe’nin golcüsü Cenk Tosun’u transfer listesine eklediği belirtildi.Yerel basının haberine göre Neftçi Bakü, deneyimli forveti kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberde, 34 yaşındaki Cenk Tosun’un da kariyerine Azerbaycan’da devam etmeye sıcak baktığı öne sürüldü.Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Cenk Tosun, bu sezon sarı-lacivertli ekipte kadro dışı kalmıştı.
Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü, geçen günlerde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar transferinin ardından bu kez rotasını Türkiye’ye çevirdi. Bakü ekibinin, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'la ilgilendiği iddia edildi.
