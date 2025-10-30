Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/neftci-baku-fenerbahcenin-golcusunu-istiyor-1100630292.html
Neftçi Bakü, Fenerbahçe’nin golcüsünü istiyor
Neftçi Bakü, Fenerbahçe’nin golcüsünü istiyor
Sputnik Türkiye
Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü, geçen günlerde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar transferinin ardından bu kez rotasını Türkiye’ye çevirdi. Bakü ekibinin... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T19:53+0300
2025-10-30T19:53+0300
spor
vincent aboubakar
cenk tosun
azerbaycan
bakü
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098653102_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_c5f11ce9bfdd24ad37dc83b78b54b5e0.jpg
Neftçi Bakü'nün Fenerbahçe’nin golcüsü Cenk Tosun’u transfer listesine eklediği belirtildi.Yerel basının haberine göre Neftçi Bakü, deneyimli forveti kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberde, 34 yaşındaki Cenk Tosun’un da kariyerine Azerbaycan’da devam etmeye sıcak baktığı öne sürüldü.Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Cenk Tosun, bu sezon sarı-lacivertli ekipte kadro dışı kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/fenerbahce-baskani-sarandan-kadro-disi-yorumu-irfan-can-kahveci-ve-cenk-tosun-karari-detayini-1100198586.html
azerbaycan
bakü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098653102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d60eb1c58d8b22f77df9bf2ee28e0032.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vincent aboubakar, cenk tosun, azerbaycan, bakü, fenerbahçe
vincent aboubakar, cenk tosun, azerbaycan, bakü, fenerbahçe

Neftçi Bakü, Fenerbahçe’nin golcüsünü istiyor

19:53 30.10.2025
© AA / Halil FidanCenk Tosun
Cenk Tosun - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© AA / Halil Fidan
Abone ol
Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü, geçen günlerde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar transferinin ardından bu kez rotasını Türkiye’ye çevirdi. Bakü ekibinin, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'la ilgilendiği iddia edildi.
Neftçi Bakü'nün Fenerbahçe’nin golcüsü Cenk Tosun’u transfer listesine eklediği belirtildi.
Yerel basının haberine göre Neftçi Bakü, deneyimli forveti kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberde, 34 yaşındaki Cenk Tosun’un da kariyerine Azerbaycan’da devam etmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Cenk Tosun, bu sezon sarı-lacivertli ekipte kadro dışı kalmıştı.
Saadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
SPOR
Fenerbahçe Başkanı Saran'dan kadro dışı yorumu: 'İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararı detayını paylaşmayacağım'
15 Ekim, 12:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала