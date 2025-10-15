Fenerbahçe Başkanı Saran'dan kadro dışı yorumu: 'İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararı detayını paylaşmayacağım'
12:45 15.10.2025 (güncellendi: 12:55 15.10.2025)
Saadettin Saran
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'la ilgili ilk kez konuştu. Saran, Süper Lig'deki Samsunspor maçının ardından çıkan iddialarla ilgili, "Yüzde 37'si doğru. Yabancı oyuncuların kadro dışı bırakılması gibi bir durum yoktu" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, takıma ilişkin şampiyonluk, kadro dışı kalan oyuncular ve Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'1 buçuk sene sonra şampiyon olmazsak kalmayacağız'
Saran sarı lacivertlilerin uzun süredir dört gözle beklediği şampiyonluğa ilişkin iddialı konuştu:
"1,5 sene sonra şampiyon yapamazsak, kalmayacağız. Şampiyon yaparsak, kalırız. Ocak transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturmuştuk, çalışmalar başladı. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz. Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi, siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz."
İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılmıştı. Saran bu kararla ilgili, “Kadro dışıyla ilgili, bakın ilk gün oraya gittiğimde söyledim. Biz bir aileyiz dedim. Aile içinde bir takım şeyler olur. Bu konunun detaylarını paylaşmayacağım. Fenerbahçe'nin iyiliğini düşündüğümüz için aldık bu kararı. Kadro dışı kalan iki oyuncudan biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğim. Onlarla konuşacağız. Fenerbahçe ve onlar için ne iyiyse onu yapacağız. Konuşacağız.” dedi.
'Yeni kaptanlardan biri Çağla'
"İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü kaptanlardan biri yaptık."
'Daha faydalı bir Mert hakan göreceğiz'
"Mert Hakan Yandaş ile konuştum. Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor ve onu seviyorlar. Kaptan kalması konusunda sıkıntı görmedik. Pozitif etkisi olduğunu gördük. Kendisiyle görüştük. Taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz."
Fenerbahçe'de kadro dışı kalanlar: Haberlerin yüzde 37'si doğru
" Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık. Kadro dışı haberlerinin yüzde 37'si doğru. Yabancıların kadro dışı kalması gündemde yoktu. Samsunspor maçı ile ilgili Samandıra'da ne yaşandıysa, bunları dışarıda konuşmayacağım. Gereken neyse yaptık ve mesaj verdik. Birlik ve beraberlik için..."
Tedesco kalıyor mu?
"Tedesco devam edeceğiz, ne olursa olsun demiyoruz. Başarı odaklıyız."