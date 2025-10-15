https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/fenerbahce-baskani-sarandan-kadro-disi-yorumu-irfan-can-kahveci-ve-cenk-tosun-karari-detayini-1100198586.html

Fenerbahçe Başkanı Saran'dan kadro dışı yorumu: 'İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararı detayını paylaşmayacağım'

Fenerbahçe Başkanı Saran'dan kadro dışı yorumu: 'İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararı detayını paylaşmayacağım'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'la ilgili ilk kez konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, takıma ilişkin şampiyonluk, kadro dışı kalan oyuncular ve Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'1 buçuk sene sonra şampiyon olmazsak kalmayacağız'Saran sarı lacivertlilerin uzun süredir dört gözle beklediği şampiyonluğa ilişkin iddialı konuştu:İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararıFenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılmıştı. Saran bu kararla ilgili, “Kadro dışıyla ilgili, bakın ilk gün oraya gittiğimde söyledim. Biz bir aileyiz dedim. Aile içinde bir takım şeyler olur. Bu konunun detaylarını paylaşmayacağım. Fenerbahçe'nin iyiliğini düşündüğümüz için aldık bu kararı. Kadro dışı kalan iki oyuncudan biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğim. Onlarla konuşacağız. Fenerbahçe ve onlar için ne iyiyse onu yapacağız. Konuşacağız.” dedi.'Yeni kaptanlardan biri Çağla''Daha faydalı bir Mert hakan göreceğiz'Fenerbahçe'de kadro dışı kalanlar: Haberlerin yüzde 37'si doğruTedesco kalıyor mu?

