Milli halterci Mustafa Eliş, Avrupa şampiyonu oldu
Milli Halterci Mustafa Eliş, Arnavutluk’ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda zirveye çıktı.65 kiloda yarışan Eliş, koparmada 126 kilo, silkmede 156 kilo ve toplamda 282 kilo kaldırarak üç altın madalya kazanmayı başardı. Bu sonuçla hem Türkiye’yi hem de kendi kategorisini zirvede temsil etti.Şampiyonada 23 yaş altı 60 kiloda mücadele eden Harun Algül, koparmada 114 kilo ve toplamda 251 kiloyla iki bronz madalya alarak Avrupa üçüncüsü oldu. Silkmede 137 kilo kaldıran Algül, podyum başarısını taçlandırdı.Aynı kiloda yarışan bir diğer milli sporcu Mustafa Erdoğan ise silkmede 141 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti. Koparmada 110 kilo ve toplamda 141 kiloyla şampiyonayı tamamlayan Erdoğan da Türkiye’ye önemli bir derece kazandırdı.
00:48 30.10.2025 (güncellendi: 00:51 30.10.2025)
