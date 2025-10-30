https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/milli-halterci-mustafa-elis-avrupa-sampiyonu-oldu-1100600586.html

Milli halterci Mustafa Eliş, Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Mustafa Eliş, Avrupa şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Mustafa Eliş, üç altın madalya kazanarak gençler Avrupa şampiyonu oldu. 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T00:48+0300

2025-10-30T00:48+0300

2025-10-30T00:51+0300

spor

halter

türkiye halter federasyonu

avrupa halter şampiyonası

avrupa halter federasyonu

uluslararası halter federasyonu (iwf)

dünya gençler halter şampiyonası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100600414_0:68:727:477_1920x0_80_0_0_236f0f3e4f738937083f21a55c0dcd93.jpg

Milli Halterci Mustafa Eliş, Arnavutluk’ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda zirveye çıktı.65 kiloda yarışan Eliş, koparmada 126 kilo, silkmede 156 kilo ve toplamda 282 kilo kaldırarak üç altın madalya kazanmayı başardı. Bu sonuçla hem Türkiye’yi hem de kendi kategorisini zirvede temsil etti.Şampiyonada 23 yaş altı 60 kiloda mücadele eden Harun Algül, koparmada 114 kilo ve toplamda 251 kiloyla iki bronz madalya alarak Avrupa üçüncüsü oldu. Silkmede 137 kilo kaldıran Algül, podyum başarısını taçlandırdı.Aynı kiloda yarışan bir diğer milli sporcu Mustafa Erdoğan ise silkmede 141 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti. Koparmada 110 kilo ve toplamda 141 kiloyla şampiyonayı tamamlayan Erdoğan da Türkiye’ye önemli bir derece kazandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/milli-para-halterci-besra-duman-dunya-ikincisi-oldu-1100127110.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

halter, türkiye halter federasyonu, avrupa halter şampiyonası, avrupa halter federasyonu , uluslararası halter federasyonu (iwf), dünya gençler halter şampiyonası