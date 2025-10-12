Türkiye
Milli para halterci Besra Duman dünya ikincisi oldu
Milli para halterci Besra Duman dünya ikincisi oldu
Milli para halterci Besra Duman, Dünya Para Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda 2. olarak gümüş madalya kazandı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Besra Duman kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı.Duman, 121 kiloluk kaldırışıyla 2. sırayı aldı.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da gümüş madalya kazanan Besra, 2021'den sonra bir kez daha dünya 2'ncisi oldu.
Milli para halterci Besra Duman, Dünya Para Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda 2. olarak gümüş madalya kazandı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Besra Duman kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı.
Duman, 121 kiloluk kaldırışıyla 2. sırayı aldı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da gümüş madalya kazanan Besra, 2021'den sonra bir kez daha dünya 2'ncisi oldu.
