Kasırga Melissa, Jamaika’yı yerle bir edip Küba’ya geçti: Ölü sayısı artıyor

Atlantik Okyanusu’nda son yılların en güçlü fırtınalarından biri olarak kayıtlara geçen Kasırga Melissa, Jamaika’da büyük yıkıma yol açtıktan sonra çarşamba sabahı Küba’ya ulaştı. Detaylar haberde...

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, kasırganın ülkenin doğu kıyısına ulaşmasından önce 735 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Diaz-Canel, “Küba için çok zor bir gece olacak ama toparlanacağız” dedi.Meteoroloji yetkililerine göre, ülkenin dağlık bölgelerinde yağış miktarı 60 santimetreye kadar ulaşabilir, bu da şiddetli sel ve heyelan riskini artırıyor. Kasırga merkezine yakın bölgelerde rüzgar hızının saatte 190 kilometreye kadar çıktığı bildirildi.Jamaika felaket bölgesi ilan edildiMelissa, Küba’ya ulaşmadan önce Jamaika’yı vurmuş, ülke genelinde yüzbinlerce kişiyi elektriksiz bırakmıştı. Başbakan Andrew Holness, salı günü yaptığı açıklamada ülkeyi ‘felaket bölgesi’ ilan etti.Holness, “Hastaneler, evler ve iş yerleri büyük hasar gördü. Kurtarma ve onarım çalışmalarına hemen başlayacağız” dedi.Yaklaşık 500 bin kişi elektriksiz kalırken, ülke genelinde 15 bine yakın kişi acilen sığınaklara gitti. İnternet bağlantısı da ülke genelinde normalin yalnızca yüzde 30’una kadar düştü.Yaklaşık 25 bin turistin hala Jamaika’da olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu sırasında yaptığı açıklamada, Washington’un yardım için hazır olduğunu belirterek, “Durumu yakından izliyoruz ve harekete geçmeye hazırız, ancak hasar gerçekten büyük” dedi.Bahamalar’da tahliyeler başladıKasırga şu anda Küba’nın kuzeydoğusundan ilerleyerek Bahamalar’a doğru yöneliyor. Ülkenin Afet Risk Yönetim Otoritesi, Acklins ve Crooked Island dahil altı adada tahliye emri verildiğini duyurdu.Bahamalar Devlet Bakanı Leon Lundy, “Hazırlık zamanı sona erdi. Şimdi güvenli barınaklara gitme zamanı” uyarısında bulundu.Bahamalar’da kasırga nedeniyle 2.5 metreyi bulan deniz taşkınları bekleniyor.Çin’den Küba’ya yardım gönderildiKasırga öncesinde Çin, Küba’ya ‘aile seti’ olarak adlandırılan yüzlerce yardım paketi gönderdi. Çin’in Havana Büyükelçisi Hua Şin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin’in bağışladığı aile kitleri Havana’dan doğu eyaletlerine sevk ediliyor” ifadelerini kullandı.Büyüklüğü Teksas kadarMeteorologlara göre Melissa yalnızca güçlü değil, aynı zamanda devasa boyutlarda. Kasırganın rüzgar alanı batıdan doğuya yaklaşık 1200 kilometreye ulaşıyor. Bu da ABD’nin Teksas eyaleti genişliğine denk geliyor.Kasırga merkezinden 50 kilometreye kadar kasırga gücünde rüzgarlar, 300 kilometreye kadar ise tropik fırtına etkisinde rüzgarlar hissediliyor. Bu da, merkezden oldukça uzaktaki bölgelerde bile tehlikeli dalgalar ve rüzgar hasarı anlamına geliyor.Can kaybı artıyorŞu ana kadar en az yedi kişi hayatını kaybetti: Üçü Jamaika’da, üçü Haiti’de, biri Dominik Cumhuriyeti’nde.

