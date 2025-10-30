https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/lubnanli-uzman-burevestnik-fuzesi-testleri-rusyanin-ulusal-guvenligini-guclendirme-adimidir-1100629783.html

Lübnanlı uzman: Burevestnik füzesi testleri, Rusya'nın ulusal güvenliğini güçlendirme adımıdır

Lübnanlı uzman Haidar ad-Daami, Rusya'nın ‘Burevestnik’ füzesi testleriyle Batı'ya, Moskova’nın her türlü tırmanışa hazır olduğunu mesajı verdiğini belirtti. 30.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100519698_0:98:700:491_1920x0_80_0_0_13a17ff142140257cb4b683e7e8b7a10.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘Burevestnik füzesinin önemli avantajlarına’ ilişkin açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Haydar Ed-Daami, Rusya liderinin bu açıklamayla Batı'ya, ülkesinin olası bir tırmanışa hazır olduğu mesajını vermek istediğini söyledi.Ad-Dami, nükleer güce sahip modern tip füzelerin Batı ülkeleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bu tür füzelerin Batılı ülkeleri, mevcut sorunları çözme yöntemlerini yeniden gözden geçirmeye zorlayacağını ifade etti.Lübnanlı uzman, Rusya'nın ‘Burevestnik’ füzesinin geliştirilmesiyle, savunma stratejisini güçlendirdiğini ve ülkenin ulusal güvenliğini artırmayı amaçladığını vurgulayarak, bu füzenin Rusya'nın ABD ile stratejik dengeyi yeniden kurma çabalarını gösterdiğini belirtti.

