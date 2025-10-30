Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi tamamlandı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/lubnanli-uzman-burevestnik-fuzesi-testleri-rusyanin-ulusal-guvenligini-guclendirme-adimidir-1100629783.html
Lübnanlı uzman: Burevestnik füzesi testleri, Rusya'nın ulusal güvenliğini güçlendirme adımıdır
Lübnanlı uzman: Burevestnik füzesi testleri, Rusya'nın ulusal güvenliğini güçlendirme adımıdır
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uzman Haidar ad-Daami, Rusya'nın ‘Burevestnik’ füzesi testleriyle Batı'ya, Moskova’nın her türlü tırmanışa hazır olduğunu mesajı verdiğini belirtti. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T19:15+0300
2025-10-30T19:12+0300
dünya
rusya
batı
moskova
burevestnik
nükleer füze
abd
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100519698_0:98:700:491_1920x0_80_0_0_13a17ff142140257cb4b683e7e8b7a10.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘Burevestnik füzesinin önemli avantajlarına’ ilişkin açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Haydar Ed-Daami, Rusya liderinin bu açıklamayla Batı'ya, ülkesinin olası bir tırmanışa hazır olduğu mesajını vermek istediğini söyledi.Ad-Dami, nükleer güce sahip modern tip füzelerin Batı ülkeleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bu tür füzelerin Batılı ülkeleri, mevcut sorunları çözme yöntemlerini yeniden gözden geçirmeye zorlayacağını ifade etti.Lübnanlı uzman, Rusya'nın ‘Burevestnik’ füzesinin geliştirilmesiyle, savunma stratejisini güçlendirdiğini ve ülkenin ulusal güvenliğini artırmayı amaçladığını vurgulayarak, bu füzenin Rusya'nın ABD ile stratejik dengeyi yeniden kurma çabalarını gösterdiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/korotcenko-burevestnik-ve-poseidon-abd-ve-ingiltere-gibi-nukleer-nato-guclerini-daha-savunmasiz-1100623921.html
rusya
batı
moskova
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100519698_17:0:672:491_1920x0_80_0_0_96db99fa5c08e6031f0a35fa5a516fd4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, batı, moskova, burevestnik, nükleer füze, abd, vladimir putin
rusya, batı, moskova, burevestnik, nükleer füze, abd, vladimir putin

Lübnanlı uzman: Burevestnik füzesi testleri, Rusya'nın ulusal güvenliğini güçlendirme adımıdır

19:15 30.10.2025
© Sputnik / Rusya Savunma BakanlığıRusya'nın yeni Burevestnik füzesi
Rusya'nın yeni Burevestnik füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
Abone ol
Lübnanlı uzman Haidar ad-Daami, Rusya'nın ‘Burevestnik’ füzesi testleriyle Batı'ya, Moskova’nın her türlü tırmanışa hazır olduğunu mesajı verdiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘Burevestnik füzesinin önemli avantajlarına’ ilişkin açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Haydar Ed-Daami, Rusya liderinin bu açıklamayla Batı'ya, ülkesinin olası bir tırmanışa hazır olduğu mesajını vermek istediğini söyledi.
Ad-Dami, nükleer güce sahip modern tip füzelerin Batı ülkeleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bu tür füzelerin Batılı ülkeleri, mevcut sorunları çözme yöntemlerini yeniden gözden geçirmeye zorlayacağını ifade etti.
Lübnanlı uzman, Rusya'nın ‘Burevestnik’ füzesinin geliştirilmesiyle, savunma stratejisini güçlendirdiğini ve ülkenin ulusal güvenliğini artırmayı amaçladığını vurgulayarak, bu füzenin Rusya'nın ABD ile stratejik dengeyi yeniden kurma çabalarını gösterdiğini belirtti.
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen askeri geçitten kareler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
DÜNYA
Korotçenko: Burevestnik ve Poseidon, ABD ve İngiltere gibi nükleer NATO güçlerini daha savunmasız kılıyor
16:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала