Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim de Ankara kriterlerimiz var, Türkiye sıradan bir ülke değil
Korotçenko: Burevestnik ve Poseidon, ABD ve İngiltere gibi nükleer NATO güçlerini daha savunmasız kılıyor
Korotçenko: Burevestnik ve Poseidon, ABD ve İngiltere gibi nükleer NATO güçlerini daha savunmasız kılıyor
30.10.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Burevestnik nükleer motorlu kıtalararası seyir füzesi ile Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurması uluslararası gündemde büyük bir sansasyon yaratırken Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, bu silahların önemini Sputnik'e anlattı.Burevestnik ve Poseidon'un tamamen yeni taşıyıcılar olduğunu ve ayırt edici özelliklerinin öncelikle sınırsız menzilleri olduğunu kaydeden Korotçenko, "Sınırsız menzil, bir bombardımanın hem Kuzey Kutbu hem de Güney Kutbu'ndan geçebilecek bir yörünge boyunca gerçekleştirilebileceğini ifade ediyor. Sonuç olarak, ABD ile İngiltere ve Fransa gibi diğer nükleer NATO ülkeleri daha savunmasız hale geliyor. En önemlisi, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin yeni imkan ve kabiliyetleri nedeniyle ABD herhangi bir askeri çatışmada daha savunmasız hale geliyor" dedi. Poseidon ve Burevestnik'ın geliştirme süreçleri tamamlanıp hizmete girdiğinde Rus stratejik nükleer kuvvetlerinin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan Altın Kubbe küresel füze savunma sistemini önemli ölçüde etkisiz kılacak yepyeni kabiliyetler kazanacağının altını çizen Rus uzman, "Bu, ABD'de yüz milyarlarca doların boşa harcanacağı anlamına geliyor. Trump ve sonraki ABD başkanları, kısmen bu yeni silah sistemleri sayesinde, Kuzey Amerika kıtasının stratejik olarak yenilmezliğini sağlamayı başaramayacak" ifadelerini kullandı.Bununla birlikte, örneğin silo ve mobil fırlatma tabanlı kıtalararası balistik Yars füzesi veya Bulava denizaltındaki balistik füzeler gibi mevcut tüm araçların, füze savunma sistemlerini bypass etmeyi sağlayan gelişmiş komplekslerle donatıldığına dikkat çeken Korotçenko, bunun da Trump'ın Altın Kubbe stratejik füze savunma sistemiyle yaratmayı hayal ettiği kabiliyetleri önemli ölçüde ortadan kaldıracağını vurguladı.Rus askeri uzman Korotçenko sözlerini şöyle sürdürdü:
Korotçenko: Burevestnik ve Poseidon, ABD ve İngiltere gibi nükleer NATO güçlerini daha savunmasız kılıyor

16:06 30.10.2025
Rus askeri uzman Korotçenko, Rusya'nın test ettiği Burevestnik ve Poseidon gibi silahların ABD ile İngiltere ve Fransa gibi diğer nükleer NATO ülkeleri daha savunmasız hale getirdiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Burevestnik nükleer motorlu kıtalararası seyir füzesi ile Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurması uluslararası gündemde büyük bir sansasyon yaratırken Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, bu silahların önemini Sputnik'e anlattı.

Burevestnik ve Poseidon'un tamamen yeni taşıyıcılar olduğunu ve ayırt edici özelliklerinin öncelikle sınırsız menzilleri olduğunu kaydeden Korotçenko, "Sınırsız menzil, bir bombardımanın hem Kuzey Kutbu hem de Güney Kutbu'ndan geçebilecek bir yörünge boyunca gerçekleştirilebileceğini ifade ediyor. Sonuç olarak, ABD ile İngiltere ve Fransa gibi diğer nükleer NATO ülkeleri daha savunmasız hale geliyor. En önemlisi, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin yeni imkan ve kabiliyetleri nedeniyle ABD herhangi bir askeri çatışmada daha savunmasız hale geliyor" dedi.

Poseidon ve Burevestnik'ın geliştirme süreçleri tamamlanıp hizmete girdiğinde Rus stratejik nükleer kuvvetlerinin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan Altın Kubbe küresel füze savunma sistemini önemli ölçüde etkisiz kılacak yepyeni kabiliyetler kazanacağının altını çizen Rus uzman, "Bu, ABD'de yüz milyarlarca doların boşa harcanacağı anlamına geliyor. Trump ve sonraki ABD başkanları, kısmen bu yeni silah sistemleri sayesinde, Kuzey Amerika kıtasının stratejik olarak yenilmezliğini sağlamayı başaramayacak" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, örneğin silo ve mobil fırlatma tabanlı kıtalararası balistik Yars füzesi veya Bulava denizaltındaki balistik füzeler gibi mevcut tüm araçların, füze savunma sistemlerini bypass etmeyi sağlayan gelişmiş komplekslerle donatıldığına dikkat çeken Korotçenko, bunun da Trump'ın Altın Kubbe stratejik füze savunma sistemiyle yaratmayı hayal ettiği kabiliyetleri önemli ölçüde ortadan kaldıracağını vurguladı.

Rus askeri uzman Korotçenko sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiiliyatta Rus nükleer üçlüsü, 3. Dünya Savaşı'nın çıkmayacağının garantisidir. Bu çok önemlidir. Bu nedenle, küresel toplum, Başkan Putin'in Rusya'nın yeni stratejik taşıyıcıları Poseidon ve Burevestnik'i duyurmasını alkışlamalıdır. Zira bu barıştır, istikrarın ve insan medeniyetinin sürekli gelişiminin garantisidir."

Kremlin'den Trump'a 'Burevestnik' ve 'Poseidon' yanıtı: Nükleer silah test etmiyoruz
