İsrail ordusu Lübnan’ı vurdu: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn saldırıları kınadı

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu çatışma geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü.

O dönemden bu yana 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 17 binden fazla kişi yaralandı. Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkese rağmen, İsrail’in anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği bildirildi.