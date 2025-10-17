İsrail ordusu Lübnan’ı vurdu: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn saldırıları kınadı

İsrail savaş uçaklarının bazı saldırılarda taş ocakları ve çimento fabrikalarını vurduğu, bölgedeki altyapının ciddi şekilde zarar gördüğü bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Nebatiye’deki Rumin ile Humin beldeleri arasındaki bölgeye düzenlenen hava saldırısında 5 kişi yaralanırken, Sayda kentindeki saldırılarda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bunun yanı sıra İsrail’e ait insansız hava araçları (İHA), Fevka, Blida ve Deyr Antar beldeleriyle Bekaa’daki Şemstar çevresinde de saldırılar gerçekleştirdi.
Bazı saldırıların, halkın zeytin hasadıyla uğraştığı sırada yapıldığı ve bölgede büyük çukurlar oluştuğu aktarıldı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in son saldırılarını “sistemli bir yıkım politikası” olarak nitelendirdi.
“Bu saldırılar üretim altyapısını yok etmeyi, ekonomik toparlanmayı engellemeyi ve ulusal istikrarı hedef almayı amaçlıyor,” ifadelerini kullanan Avn, İsrail’in BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararını ve ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ettiğini belirtti.
Avn, uluslararası topluma İsrail’in saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, “Lübnan halkı sürekli bir savaş tehdidi altında yaşamayı hak etmiyor” dedi.
İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu çatışma geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü.
O dönemden bu yana 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 17 binden fazla kişi yaralandı. Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkese rağmen, İsrail’in anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği bildirildi.
