https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/louvre-soygunu-iki-supheli-suclarini-itiraf-etti-1100597578.html

Louvre soygunu: İki şüpheli suçlarını itiraf etti

Louvre soygunu: İki şüpheli suçlarını itiraf etti

Sputnik Türkiye

Paris’te dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleşen mücevher soygununda gözaltına alınan iki şüpheli, soyguna kısmen karıştıklarını itiraf etti. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T21:39+0300

2025-10-29T21:39+0300

2025-10-29T21:39+0300

dünya

louvre müzesi

soygun

silahlı soygun

müze

hırsız

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

hırsızlık büro amirliği

paris

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100332828_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecda5d1d8674a497d2c2031612f2debc.jpg

Paris Savcısı Laure Beccuau, soygunla ilgili son gelişmeleri düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Savcı Beccuau, gözaltına alınan iki şüphelinin, soyguna 'kısmen' dahil olduklarını itiraf ettiklerini belirtti. Savcı, mücevherlerin henüz ele geçirilmediğini belirterek, “Bu mücevherler artık satılamaz. Alan kişiler çalıntı malı gizlemekten suçlu olur. Geri vermek için hala zaman var” dedi.İçeriden yardım iddialarına da değinen Savcı Beccuau, “Hırsızların içeriden yardım aldığına dair hiçbir kanıt yok” ifadelerini kullandı.Şüphelilerden birinin 34 yaşında Cezayir vatandaşı olduğu, Fransa’da 2010’dan bu yana yaşadığı açıklandı. Charles de Gaulle Havalimanı’nda dönüş bileti olmadan Cezayir’e gitmek üzereyken gözaltına alındı. 39 yaşındaki diğer şüpheli ise Aubervilliers’deki evinde yakalandı. DNA’sı, çalınan mücevherlerin sergilendiği cam kasalardan birinde bulundu.Paris polisi, Louvre’un güvenlik sistemlerinde ciddi boşluklar olduğunu kabul etti. Polis şefi Patrice Faure, “Teknolojik adımlar atılmadığı için zayıf noktalar oluştu. İlk ihbar dışarıda bulunan bir bisikletçi tarafından verildi. Alarm çalışmadı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/fransada-tarihe-gecen-louvre-soygunu-sonrasi-muze-muduru-des-cars-istifasini-sundu-1100415809.html

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

louvre müzesi, soygun, silahlı soygun, müze, hırsız, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği, paris, paris savcılığı