Louvre soygunu: İki şüpheli suçlarını itiraf etti
Louvre soygunu: İki şüpheli suçlarını itiraf etti
Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleşen mücevher soygununda gözaltına alınan iki şüpheli, soyguna kısmen karıştıklarını itiraf etti.
Paris Savcısı Laure Beccuau, soygunla ilgili son gelişmeleri düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Savcı Beccuau, gözaltına alınan iki şüphelinin, soyguna 'kısmen' dahil olduklarını itiraf ettiklerini belirtti. Savcı, mücevherlerin henüz ele geçirilmediğini belirterek, “Bu mücevherler artık satılamaz. Alan kişiler çalıntı malı gizlemekten suçlu olur. Geri vermek için hala zaman var” dedi.İçeriden yardım iddialarına da değinen Savcı Beccuau, “Hırsızların içeriden yardım aldığına dair hiçbir kanıt yok” ifadelerini kullandı.Şüphelilerden birinin 34 yaşında Cezayir vatandaşı olduğu, Fransa’da 2010’dan bu yana yaşadığı açıklandı. Charles de Gaulle Havalimanı’nda dönüş bileti olmadan Cezayir’e gitmek üzereyken gözaltına alındı. 39 yaşındaki diğer şüpheli ise Aubervilliers’deki evinde yakalandı. DNA’sı, çalınan mücevherlerin sergilendiği cam kasalardan birinde bulundu.Paris polisi, Louvre’un güvenlik sistemlerinde ciddi boşluklar olduğunu kabul etti. Polis şefi Patrice Faure, “Teknolojik adımlar atılmadığı için zayıf noktalar oluştu. İlk ihbar dışarıda bulunan bir bisikletçi tarafından verildi. Alarm çalışmadı” dedi.
21:39 29.10.2025
Paris’te dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleşen mücevher soygununda gözaltına alınan iki şüpheli, soyguna kısmen karıştıklarını itiraf etti.
Paris Savcısı Laure Beccuau, soygunla ilgili son gelişmeleri düzenlenen basın toplantısında açıkladı.
Savcı Beccuau, gözaltına alınan iki şüphelinin, soyguna 'kısmen' dahil olduklarını itiraf ettiklerini belirtti. Savcı, mücevherlerin henüz ele geçirilmediğini belirterek, “Bu mücevherler artık satılamaz. Alan kişiler çalıntı malı gizlemekten suçlu olur. Geri vermek için hala zaman var” dedi.
İçeriden yardım iddialarına da değinen Savcı Beccuau, “Hırsızların içeriden yardım aldığına dair hiçbir kanıt yok” ifadelerini kullandı.
Şüphelilerden birinin 34 yaşında Cezayir vatandaşı olduğu, Fransa’da 2010’dan bu yana yaşadığı açıklandı. Charles de Gaulle Havalimanı’nda dönüş bileti olmadan Cezayir’e gitmek üzereyken gözaltına alındı.
39 yaşındaki diğer şüpheli ise Aubervilliers’deki evinde yakalandı. DNA’sı, çalınan mücevherlerin sergilendiği cam kasalardan birinde bulundu.
Paris polisi, Louvre’un güvenlik sistemlerinde ciddi boşluklar olduğunu kabul etti. Polis şefi Patrice Faure, “Teknolojik adımlar atılmadığı için zayıf noktalar oluştu. İlk ihbar dışarıda bulunan bir bisikletçi tarafından verildi. Alarm çalışmadı” dedi.
DÜNYA
Louvre soygunu müze müdürünü 'yaktı': İstifasını sundu
23 Ekim, 13:22
