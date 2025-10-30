https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/korotcenko-pekin-abd-ve-rusya-ile-stratejik-nukleer-silahlarin-azaltilmasina-yonelik-uclu-1100631715.html
Korotçenko: Pekin, ABD ve Rusya ile stratejik nükleer silahların azaltılmasına yönelik üçlü müzakerelere katılmayacak
ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Çin'i nükleer silahların azaltılması müzakerelerine dahil etmeye çalıştığına' dair açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Korotçenko, Pekin’in ABD ve Rusya'nın stratejik nükleer silahların azaltılmasına yönelik üçlü müzakerelere kesinlikle katılmayacağını söyledi.Korotçenko, Çin'in nükleer üçlü silah sistemlerini geliştirme sürecinde, ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin görüşünü dikkate almayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Trump, çarşamba gecesi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le görüşmesi öncesinde, ABD’nin diğer tüm ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu ve görevdeki ilk döneminde mevcut silahların tamamen yenilenmesi ve modernizasyonunun gerçekleştirildiğini belirterek, “Muazzam yıkıcı güçleri nedeniyle bunu yapmaktan nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci sırada, Çin ise oldukça geriden geliyor ama beş yıl içinde eşit seviyeye ulaşacak” ifadelerini kullanmıştı.
Rus askeri uzman, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Çin’in stratejik nükleer silahların azaltması yönündeki hiçbir teklife sıcak bakmadığını ve bu konuda ABD ile müzakerelere katılmayacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Çin'i nükleer silahların azaltılması müzakerelerine dahil etmeye çalıştığına' dair açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Korotçenko, Pekin’in ABD ve Rusya'nın stratejik nükleer silahların azaltılmasına yönelik üçlü müzakerelere kesinlikle katılmayacağını söyledi.
Korotçenko, Çin'in nükleer üçlü silah sistemlerini geliştirme sürecinde, ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin görüşünü dikkate almayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Trump, Çin'i nükleer silahların azaltılmasına yönelik müzakere sürecine dahil etmek için bu açıklamaları yapıyor. Çin buna asla razı olmayacaktır. Pekin'in bu konudaki tutumu çok katı. Çin'in stratejik nükleer silahlarının azaltılması söz konusu değil ve olmayacak. Çin, miktar ve taşıyıcılar konusunda kendi uygun gördüğü şekilde üçlü silah sistemini geliştirecek ve ABD dahil olmak üzere kimsenin görüşüne aldırış etmeyecek. Bu nedenle Çin, Rus-Amerikan-Çin üçlüsü formatı dahil, gelecekteki hiçbir START müzakeresine katılmayacaktır.
Trump, çarşamba gecesi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le görüşmesi öncesinde, ABD’nin diğer tüm ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu ve görevdeki ilk döneminde mevcut silahların tamamen yenilenmesi ve modernizasyonunun gerçekleştirildiğini belirterek, “Muazzam yıkıcı güçleri nedeniyle bunu yapmaktan nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci sırada, Çin ise oldukça geriden geliyor ama beş yıl içinde eşit seviyeye ulaşacak” ifadelerini kullanmıştı.