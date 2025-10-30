https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/korotcenko-pekin-abd-ve-rusya-ile-stratejik-nukleer-silahlarin-azaltilmasina-yonelik-uclu-1100631715.html

Korotçenko: Pekin, ABD ve Rusya ile stratejik nükleer silahların azaltılmasına yönelik üçlü müzakerelere katılmayacak

Rus askeri uzman, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Çin’in stratejik nükleer silahların azaltması yönündeki... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Çin'i nükleer silahların azaltılması müzakerelerine dahil etmeye çalıştığına' dair açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Korotçenko, Pekin’in ABD ve Rusya'nın stratejik nükleer silahların azaltılmasına yönelik üçlü müzakerelere kesinlikle katılmayacağını söyledi.Korotçenko, Çin'in nükleer üçlü silah sistemlerini geliştirme sürecinde, ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin görüşünü dikkate almayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Trump, çarşamba gecesi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le görüşmesi öncesinde, ABD’nin diğer tüm ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu ve görevdeki ilk döneminde mevcut silahların tamamen yenilenmesi ve modernizasyonunun gerçekleştirildiğini belirterek, “Muazzam yıkıcı güçleri nedeniyle bunu yapmaktan nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci sırada, Çin ise oldukça geriden geliyor ama beş yıl içinde eşit seviyeye ulaşacak” ifadelerini kullanmıştı.

2025

