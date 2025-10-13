Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster'de 'hortum' yanıtı Oktay Kaynarca'yı bile şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster'de 'hortum' yanıtı Oktay Kaynarca'yı bile şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacının ilk sorudaki atasözünü bilememesi ünlü isim Oktay Kaynarca'nın tepkisini çekti.
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacısı ilk soru olan 'atasözüne göre hangisi yaş iken eğilir' sorusuna 'bahçe hortumu' yanıtı verdi. Kaynarca bu yanıt karşısında 'Ceyda şaka mı yapıyorsun?' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Hortum yanıtı sosyal medyada da gündem olduBahçe hortumu yanıtı şoke ettiKim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılan Ceyda Işıkal isimli yarışmacıya ilk soruda "Atasözüne göre hangisi 'yaş iken eğilir' sorusu çıktı. Işıkal ise bu soruya 'bahçe hortumu' yanıtı vererek elendi. Programın sunucusu Oktay Kaynarca da bu yanıt karşısında, "Ceyda şaka mı yapıyorsun? Sen hiç yaşken eğilen bahçe hortumu gördün mü?" dedi. Yarışmacı ise "Diyecek bir şey yok başarısızlığımı konuşmanın..." yanıtını verdi.
09:55 13.10.2025
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacının ilk sorudaki atasözünü bilememesi ünlü isim Oktay Kaynarca'nın tepkisini çekti.
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacısı ilk soru olan 'atasözüne göre hangisi yaş iken eğilir' sorusuna 'bahçe hortumu' yanıtı verdi. Kaynarca bu yanıt karşısında 'Ceyda şaka mı yapıyorsun?' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Hortum yanıtı sosyal medyada da gündem oldu

Bahçe hortumu yanıtı şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılan Ceyda Işıkal isimli yarışmacıya ilk soruda "Atasözüne göre hangisi 'yaş iken eğilir' sorusu çıktı. Işıkal ise bu soruya 'bahçe hortumu' yanıtı vererek elendi. Programın sunucusu Oktay Kaynarca da bu yanıt karşısında, "Ceyda şaka mı yapıyorsun? Sen hiç yaşken eğilen bahçe hortumu gördün mü?" dedi. Yarışmacı ise "Diyecek bir şey yok başarısızlığımı konuşmanın..." yanıtını verdi.
