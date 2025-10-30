https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/israil-medyasi-washington-yonetimi-turkiyenin-de-askeri-olarak-gazzeye-dahil-olmasini-istiyor-1100631986.html
İsrail medyası: Washington yönetimi Türkiye’nin de askeri olarak Gazze’ye dahil olmasını istiyor
İsrail medyası: Washington yönetimi Türkiye’nin de askeri olarak Gazze’ye dahil olmasını istiyor
Sputnik Türkiye
İsrail medyası, ABD'nin Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasında Türkiye’nin de askeri olarak Gazze’ye dahil olmasını istediğini yazdı. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T22:11+0300
2025-10-30T22:11+0300
2025-10-30T22:11+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
abd
marco rubio
j.d. vance
steve witkoff
gazze
i̇srail
i̇srail-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100290213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90004624b1f29fb81ceed569c65253c2.jpg
İsrail’in Kanal 12 televizyonunun üst düzey ABD’li kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD önümüzdeki haftalarda Gazze Şeridi’ne uluslararası bir güç konuşlandırılmasına yönelik planını sunmaya hazırlanıyor. Washington yönetiminin bu süreçte Türkiye’nin de askeri olarak Gazze’ye dahil olmasını istediği belirtiliyor.Haberde, ABD’nin Gazze’de 'Uluslararası İstikrar Gücü' kurulması konusunda İsrail ve bazı Müslüman ülkelerle yoğun ve hassas görüşmeler yürüttüğü aktarıldı. Sürece yakın kaynaklar, bu temasların ardından ABD’nin uluslararası gücün konuşlandırılmasına ilişkin resmi planı açıklayacağını bildirdi.Türkiye, Mısır, Endonezya ve Azerbaycan’ın Gazze’ye asker göndermeye hazır olduğu ifade edilirken, diğer bazı ülkelerin bölgedeki karmaşık durum nedeniyle bu fikre temkinli yaklaştığı kaydedildi.Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in geçtiğimiz günlerde İsrail’e gerçekleştirdikleri ziyarette, Gazze’ye konuşlandırılacak uluslararası gücün ana gündem maddesi olduğu belirtildi.Haberde, İsrail’in Hamas’ın silah bırakmayacağı yönündeki iddiaları nedeniyle ateşkesin bozulma riskine dikkat çekildiği, buna karşın Trump yönetiminin savaşın yeniden başlamasına izin vermemekte kararlı olduğu vurgulandı. Ancak Washington’un, uluslararası gücün konuşlandırılmasını aceleye getirmemek ve süreci sağlam adımlarla yürütmek istediği ifade edildi.Üst düzey bir ABD’li yetkili, “İsrailliler gergin ve şüpheci, çünkü artık süreci kontrol edemiyorlar ve ellerinde güçlü bir koz kalmadı” dedi.Haberde, Türkiye’nin bu uluslararası güce katılmaya hazır olduğu, ancak İsrail’in Türk askerinin Gazze’ye girmesine karşı çıktığı da vurgulandı. Buna rağmen ABD’nin, İsrail’in itirazlarına karşın Türkiye, Katar ve Mısır’ın Uluslararası İstikrar Gücü’nde yer almasını istediği belirtildi.Aynı yetkili, “Türkler, Gazze’de anlaşmaya varılması sürecinde çok yapıcı bir rol oynadılar. Netanyahu’nun Türkiye’ye yönelik provokatif açıklamaları ise oldukça zarar verici oldu” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/hamas-2-israilli-rehinenin-cenazesini-kizilhaca-teslim-etti-1100627714.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100290213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_593f54a3136a85c727dcb8094fb70d3a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, marco rubio, j.d. vance, steve witkoff, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin
abd, marco rubio, j.d. vance, steve witkoff, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin
İsrail medyası: Washington yönetimi Türkiye’nin de askeri olarak Gazze’ye dahil olmasını istiyor
İsrail medyası, ABD'nin Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasında Türkiye’nin de askeri olarak Gazze’ye dahil olmasını istediğini yazdı.
İsrail’in Kanal 12 televizyonunun üst düzey ABD’li kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD önümüzdeki haftalarda Gazze Şeridi’ne uluslararası bir güç konuşlandırılmasına yönelik planını sunmaya hazırlanıyor. Washington yönetiminin bu süreçte Türkiye’nin de askeri olarak Gazze’ye dahil olmasını istediği belirtiliyor.
Haberde, ABD’nin Gazze’de 'Uluslararası İstikrar Gücü' kurulması konusunda İsrail ve bazı Müslüman ülkelerle yoğun ve hassas görüşmeler yürüttüğü aktarıldı. Sürece yakın kaynaklar, bu temasların ardından ABD’nin uluslararası gücün konuşlandırılmasına ilişkin resmi planı açıklayacağını bildirdi.
Türkiye, Mısır, Endonezya ve Azerbaycan’ın Gazze’ye asker göndermeye hazır olduğu ifade edilirken, diğer bazı ülkelerin bölgedeki karmaşık durum nedeniyle bu fikre temkinli yaklaştığı kaydedildi.
Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in geçtiğimiz günlerde İsrail’e gerçekleştirdikleri ziyarette, Gazze’ye konuşlandırılacak uluslararası gücün ana gündem maddesi olduğu belirtildi.
Haberde, İsrail’in Hamas’ın silah bırakmayacağı yönündeki iddiaları nedeniyle ateşkesin bozulma riskine dikkat çekildiği, buna karşın Trump yönetiminin savaşın yeniden başlamasına izin vermemekte kararlı olduğu vurgulandı. Ancak Washington’un, uluslararası gücün konuşlandırılmasını aceleye getirmemek ve süreci sağlam adımlarla yürütmek istediği ifade edildi.
Üst düzey bir ABD’li yetkili, “İsrailliler gergin ve şüpheci, çünkü artık süreci kontrol edemiyorlar ve ellerinde güçlü bir koz kalmadı” dedi.
Haberde, Türkiye’nin bu uluslararası güce katılmaya hazır olduğu, ancak İsrail’in Türk askerinin Gazze’ye girmesine karşı çıktığı da vurgulandı. Buna rağmen ABD’nin, İsrail’in itirazlarına karşın Türkiye, Katar ve Mısır’ın Uluslararası İstikrar Gücü’nde yer almasını istediği belirtildi.
Aynı yetkili, “Türkler, Gazze’de anlaşmaya varılması sürecinde çok yapıcı bir rol oynadılar. Netanyahu’nun Türkiye’ye yönelik provokatif açıklamaları ise oldukça zarar verici oldu” ifadelerini kullandı.