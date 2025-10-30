https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/hamas-2-israilli-rehinenin-cenazesini-kizilhaca-teslim-etti-1100627714.html
Hamas, 2 İsrailli rehinenin cenazesini teslim etti
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, enkazdan çıkarılan 2 İsrailli rehinenin cenazesini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti. İsrail Başbakanlık ofisi, cenazelerin İsrail tarafından da teslim alındığını açıkladı.
İsrail ordusunun 28 Ekim'de Gazze'ye saldırıları nedeniyle ertelenen cenaze teslim süreci bugün gerçekleştirildi.
Kassam Tugayları, 2 İsrailli rehineye ait olduğunu belirttiği cenazeleri Gazze'deki Kızılhaç heyetine teslim etti.
İsrail Güvenlik Güçleri de (IDF) Kızılhaç’a dayandırdığı açıklamada “Rehinelere ait iki cenaze Gazze’de IDF birliklerine teslim edilmek üzere yola çıktı” açıklaması yaptı.
Dakikalar sonra İsrail Başbakanlık Ofisi de bir açıklama yaparak IDF'in cenazeleri teslim aldığnıı duyurdu.
İsrailli rehine cenazelerinin İsrail ordusu tarafından teslim alındıktan sonra Ulusal Adli Tıp Kurumu tarafından kimlik tespiti çalışmalarının yapılması bekleniyor.
Kimlik tespitinin yapılmasının ardından cenazelerin İsrailli rehinelere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 11 İsrailli rehinenin cenazesi kalmış olacak.
Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında daha önce ikisi Nepalli olmak üzere 15 rehinenin cenazesini teslim etmişti.
İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 195 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.