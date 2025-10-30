https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/israil-lubnanin-guneyine-hava-saldirilari-duzenledi-1100613382.html
İsrail, Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Çarmak ve Mahmudiye bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail, saldırılarda Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu...
İsrail Ordusu (IDF), Lübnan'ın güneyinde iki ayrı noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Yerel basındaki haberlerde, saldırının Çarmak ve Mahmudiye bölgelerini hedef aldığı aktarıldı. Lübnan makamlarından saldırılara ilişkin can kaybı veya yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı. Sosyal Medyada yer alan görüntülerde, hava saldırısının ardından bölgelerden dumanlar yükseldiği gözlemlendi.İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada saldırıları doğruladı ve Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu iddia edildi.İki ülke arasında 2024'te ateşkes anlaşması imzalanmıştıİsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in bu anlaşmayı sık sık ihlal ettiği biliniyor.Hatırlanacağı üzere, İsrail Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırılar başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırılar geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta yaklaşık 4 bin kişi yaşamını yitirmiş, 17 bin kişi yaralanmıştı.Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in ihlalleri 4 bin 500’ün üzerine çıkmış ve bu süreçte yüzlerce sivil yaşamını yitirmiş veya yaralanmıştı. Ayrıca İsrail, son savaşta ele geçirdiği 5 tepeyi işgal altında tutarken, uzun yıllardır kontrol ettiği bazı bölgelerdeki varlığını sürdürüyor.
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Çarmak ve Mahmudiye bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail, saldırılarda Hizbullah’a ait hedeflerin vurulduğunu iddia etti. Lübnan makamlarından henüz açıklama gelmedi.
İsrail Ordusu (IDF), Lübnan'ın güneyinde iki ayrı noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Yerel basındaki haberlerde, saldırının Çarmak ve Mahmudiye bölgelerini hedef aldığı aktarıldı.
Lübnan makamlarından saldırılara ilişkin can kaybı veya yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı. Sosyal Medyada yer alan görüntülerde, hava saldırısının ardından bölgelerden dumanlar yükseldiği gözlemlendi.
İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada saldırıları doğruladı ve Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu iddia edildi.
İki ülke arasında 2024'te ateşkes anlaşması imzalanmıştı
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in bu anlaşmayı sık sık ihlal ettiği biliniyor.
Hatırlanacağı üzere, İsrail Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırılar başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırılar geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta yaklaşık 4 bin kişi yaşamını yitirmiş, 17 bin kişi yaralanmıştı.
Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in ihlalleri 4 bin 500’ün üzerine çıkmış ve bu süreçte yüzlerce sivil yaşamını yitirmiş veya yaralanmıştı. Ayrıca İsrail, son savaşta ele geçirdiği 5 tepeyi işgal altında tutarken, uzun yıllardır kontrol ettiği bazı bölgelerdeki varlığını sürdürüyor.