https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/israil-abdnin-lubnanla-muzakere-teklifini-reddetti-1100352189.html
İsrail, ABD’nin Lübnan’la müzakere teklifini reddetti
İsrail, ABD’nin Lübnan’la müzakere teklifini reddetti
Sputnik Türkiye
İsrail, ABD’nin Lübnan ile sınır belirleme ve çekilme görüşmeleri başlatma teklifini reddetti. Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri, Tel Aviv’in... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T11:36+0300
2025-10-21T11:36+0300
2025-10-21T11:36+0300
dünya
nebih berri
abd
i̇srail
bm güvenlik konseyi
güney lübnan
lübnan
hizbullah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088770347_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_ed158f7624119159967cf5e0623ed368.jpg
İsrail, ABD’nin Lübnan ile doğrudan müzakereler başlatma yönündeki önerisini reddetti. Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri, Eş-Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, Tel Aviv’in Amerikan girişimini reddetmesiyle “Lübnan-İsrail müzakere yolu önerisinin gündemden kalktığını” duyurdu.Berri’nin açıklamasına göre Washington’un planı, İsrail’in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesini ve iki ülke arasında sınır belirleme sürecinin başlatılmasını hedefliyordu.Washington’un planı: Ateşkes ve sınır çizgisiLübnanlı bir siyasetçinin aktardığı bilgilere göre, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, İsrail’in teklifi reddettiğini Beyrut’a bildirdi. Amerikan önerisi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını iki ay boyunca durdurmasını ve eşzamanlı olarak sınır belirleme ile güvenlik konularında görüşmelerin başlamasını içeriyordu.Planın nihai hedefi, İsrail güçlerinin Güney Lübnan’daki işgal altındaki bölgelerden çekilmesi ve kalıcı bir güvenlik mekanizması kurulmasıydı.Berri: Tek seçenek ateşkes mekanizmasıNebih Berri, mevcut koşullar altında çözüm için geriye kalan tek seçeneğin, Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulacak “uluslararası katılımlı bir izleme mekanizması” olduğunu belirtti.ABD’nin ise Lübnan’a, “normalleşmeden daha az ama ateşkesten daha fazla” bir anlaşmayı kabul ettirmeye çalıştığı iddia ediliyor. Amerikan planı, Hizbullah’ın İsrail’e karşı silah kullanmasını engelleyecek bir sınır anlaşması hedefliyor.Güney Lübnan’da gerginlik sürüyorAteşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan yetkilileri İsrail’in ülkenin egemenliğini ihlal etmeye devam ettiğini defalarca vurguladı. İsrail ordusu, Güney Lübnan’daki beş stratejik noktada, özellikle Ghajar köyünde varlığını sürdürüyor. Beyrut yönetimi, bu durumu BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının ihlali olarak değerlendiriyor.İsrail tarafı ise saldırılarının hedefinde Hizbullah’ın askeri altyapısı ve komuta kadrosu olduğunu savunuyor. Tel Aviv yönetimi, “Şii direniş tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar operasyonların süreceğini” açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/kolombiya-lideri-petrodan-trumpa-sert-yanit-burada-krallarin-basi-kesilir-1100351305.html
i̇srail
güney lübnan
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088770347_192:0:768:432_1920x0_80_0_0_d4d1eaa85c730ef6495a5e130e181a4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nebih berri, abd, i̇srail, bm güvenlik konseyi, güney lübnan, lübnan, hizbullah
nebih berri, abd, i̇srail, bm güvenlik konseyi, güney lübnan, lübnan, hizbullah
İsrail, ABD’nin Lübnan’la müzakere teklifini reddetti
İsrail, ABD’nin Lübnan ile sınır belirleme ve çekilme görüşmeleri başlatma teklifini reddetti. Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri, Tel Aviv’in Washington’un arabuluculuk girişimini geri çevirdiğini açıkladı. Öneri, İsrail’in saldırılarını iki ay askıya almasını ve işgal altındaki topraklardan çekilmesini öngörüyordu.
İsrail, ABD’nin Lübnan ile doğrudan müzakereler başlatma yönündeki önerisini reddetti. Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri, Eş-Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, Tel Aviv’in Amerikan girişimini reddetmesiyle “Lübnan-İsrail müzakere yolu önerisinin gündemden kalktığını” duyurdu.
Berri’nin açıklamasına göre Washington’un planı, İsrail’in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesini
ve iki ülke arasında sınır belirleme sürecinin
başlatılmasını hedefliyordu.
Washington’un planı: Ateşkes ve sınır çizgisi
Lübnanlı bir siyasetçinin aktardığı bilgilere göre, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack
, İsrail’in teklifi reddettiğini Beyrut’a
bildirdi. Amerikan önerisi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını iki ay boyunca durdurmasını
ve eşzamanlı olarak sınır belirleme ile güvenlik konularında görüşmelerin başlamasını içeriyordu.
Planın nihai hedefi, İsrail güçlerinin Güney Lübnan’daki işgal altındaki bölgelerden çekilmesi
ve kalıcı bir güvenlik mekanizması kurulmasıydı.
Berri: Tek seçenek ateşkes mekanizması
Nebih Berri
, mevcut koşullar altında çözüm için geriye kalan tek seçeneğin, Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulacak “uluslararası katılımlı bir izleme mekanizması” olduğunu belirtti.
ABD’nin
ise Lübnan’a, “normalleşmeden daha az ama ateşkesten daha fazla” bir anlaşmayı kabul ettirmeye çalıştığı iddia ediliyor. Amerikan planı, Hizbullah’ın İsrail’e karşı silah kullanmasını engelleyecek bir sınır anlaşması
hedefliyor.
Güney Lübnan’da gerginlik sürüyor
Ateşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan yetkilileri İsrail’in ülkenin egemenliğini ihlal etmeye devam ettiğini
defalarca vurguladı. İsrail ordusu, Güney Lübnan’daki beş stratejik noktada
, özellikle Ghajar köyünde
varlığını sürdürüyor. Beyrut yönetimi, bu durumu BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının ihlali
olarak değerlendiriyor.
İsrail tarafı ise saldırılarının hedefinde Hizbullah’ın askeri altyapısı ve komuta kadrosu
olduğunu savunuyor. Tel Aviv
yönetimi, “Şii direniş tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar operasyonların süreceğini”
açıkladı.