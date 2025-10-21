https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/israil-abdnin-lubnanla-muzakere-teklifini-reddetti-1100352189.html

İsrail, ABD’nin Lübnan’la müzakere teklifini reddetti

İsrail, ABD’nin Lübnan’la müzakere teklifini reddetti

Sputnik Türkiye

İsrail, ABD’nin Lübnan ile sınır belirleme ve çekilme görüşmeleri başlatma teklifini reddetti. Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri, Tel Aviv’in... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T11:36+0300

2025-10-21T11:36+0300

2025-10-21T11:36+0300

dünya

nebih berri

abd

i̇srail

bm güvenlik konseyi

güney lübnan

lübnan

hizbullah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088770347_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_ed158f7624119159967cf5e0623ed368.jpg

İsrail, ABD’nin Lübnan ile doğrudan müzakereler başlatma yönündeki önerisini reddetti. Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri, Eş-Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, Tel Aviv’in Amerikan girişimini reddetmesiyle “Lübnan-İsrail müzakere yolu önerisinin gündemden kalktığını” duyurdu.Berri’nin açıklamasına göre Washington’un planı, İsrail’in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesini ve iki ülke arasında sınır belirleme sürecinin başlatılmasını hedefliyordu.Washington’un planı: Ateşkes ve sınır çizgisiLübnanlı bir siyasetçinin aktardığı bilgilere göre, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, İsrail’in teklifi reddettiğini Beyrut’a bildirdi. Amerikan önerisi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını iki ay boyunca durdurmasını ve eşzamanlı olarak sınır belirleme ile güvenlik konularında görüşmelerin başlamasını içeriyordu.Planın nihai hedefi, İsrail güçlerinin Güney Lübnan’daki işgal altındaki bölgelerden çekilmesi ve kalıcı bir güvenlik mekanizması kurulmasıydı.Berri: Tek seçenek ateşkes mekanizmasıNebih Berri, mevcut koşullar altında çözüm için geriye kalan tek seçeneğin, Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulacak “uluslararası katılımlı bir izleme mekanizması” olduğunu belirtti.ABD’nin ise Lübnan’a, “normalleşmeden daha az ama ateşkesten daha fazla” bir anlaşmayı kabul ettirmeye çalıştığı iddia ediliyor. Amerikan planı, Hizbullah’ın İsrail’e karşı silah kullanmasını engelleyecek bir sınır anlaşması hedefliyor.Güney Lübnan’da gerginlik sürüyorAteşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan yetkilileri İsrail’in ülkenin egemenliğini ihlal etmeye devam ettiğini defalarca vurguladı. İsrail ordusu, Güney Lübnan’daki beş stratejik noktada, özellikle Ghajar köyünde varlığını sürdürüyor. Beyrut yönetimi, bu durumu BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının ihlali olarak değerlendiriyor.İsrail tarafı ise saldırılarının hedefinde Hizbullah’ın askeri altyapısı ve komuta kadrosu olduğunu savunuyor. Tel Aviv yönetimi, “Şii direniş tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar operasyonların süreceğini” açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/kolombiya-lideri-petrodan-trumpa-sert-yanit-burada-krallarin-basi-kesilir-1100351305.html

i̇srail

güney lübnan

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nebih berri, abd, i̇srail, bm güvenlik konseyi, güney lübnan, lübnan, hizbullah