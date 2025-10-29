Sadettin Saran: Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/sadettin-saran-daha-fazla-isimler-de-ortaya-cikacak-bu-is-baska-yerlere-de-gidecek-1100567994.html

İstanbul, Kadıköy'deki bir AVM'de gerçekleştirilen Ünifeb Mezunlar Derneği'nin Cumhuriyet'in 102. yılı için organize edilen Cumhuriyet Konserleri'ne katılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Cumhuriyet Bayramı sebebiyle gururlu olduklarını vurgulayarak sözlerine başlayan Saran, "Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayacağız. Gururluyuz ve mutluyuz. İnşallah nice seneler birlikte kutlarız." ifadelerini kullandı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 152 hakemle ilgili soruyu yanıtlayan Saran, şöyle konuştu:'Şaşırmadık'Saran, Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilenler arasında yer almasına dair ise "Şaşırmadık. Daha fazlası da çıkacaktır. Şu anda takipteyiz. Geç de olsa ortaya çıktı. Ortaya çıkaranları tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.Gelinen noktanın yalnızca hakemlerle kalmayacağını vurgulayan Saran, acele etmemek gerektiğini dile getirdi.Futbol takımının son aldığı galibiyeti ve Gaziantep dönüşünde uçakta çekilen görüntüleri hakkında da konuşan Sadettin Saran, şunları söyledi:

