Sadettin Saran: Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek
Sadettin Saran: Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilen 152 hakemin isminin açıklanmasına ilişkin "Bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek." açıklamasını yaptı.
İstanbul, Kadıköy'deki bir AVM'de gerçekleştirilen Ünifeb Mezunlar Derneği'nin Cumhuriyet'in 102. yılı için organize edilen Cumhuriyet Konserleri'ne katılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Cumhuriyet Bayramı sebebiyle gururlu olduklarını vurgulayarak sözlerine başlayan Saran, "Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayacağız. Gururluyuz ve mutluyuz. İnşallah nice seneler birlikte kutlarız." ifadelerini kullandı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 152 hakemle ilgili soruyu yanıtlayan Saran, şöyle konuştu:'Şaşırmadık'Saran, Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilenler arasında yer almasına dair ise "Şaşırmadık. Daha fazlası da çıkacaktır. Şu anda takipteyiz. Geç de olsa ortaya çıktı. Ortaya çıkaranları tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.Gelinen noktanın yalnızca hakemlerle kalmayacağını vurgulayan Saran, acele etmemek gerektiğini dile getirdi.Futbol takımının son aldığı galibiyeti ve Gaziantep dönüşünde uçakta çekilen görüntüleri hakkında da konuşan Sadettin Saran, şunları söyledi:
sadettin saran, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), zorbay küçük, süper lig, hakem bahis skandalı
Sadettin Saran: Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek

Sadettin Saran
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilen 152 hakemin isminin açıklanmasına ilişkin "Bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek." açıklamasını yaptı.
İstanbul, Kadıköy'deki bir AVM'de gerçekleştirilen Ünifeb Mezunlar Derneği'nin Cumhuriyet'in 102. yılı için organize edilen Cumhuriyet Konserleri'ne katılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet Bayramı sebebiyle gururlu olduklarını vurgulayarak sözlerine başlayan Saran, "Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayacağız. Gururluyuz ve mutluyuz. İnşallah nice seneler birlikte kutlarız." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 152 hakemle ilgili soruyu yanıtlayan Saran, şöyle konuştu:
"Dün Gaziantep'te de benzer şeyler söyledim. Bunların ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek. Şu anda tek söyleyeceğim, takipçisiyiz ve yeri gelince konuşacağız. Bunu ortaya çıkaranları bir kez daha kutluyoruz. Türk futbolu adına temiz sayfa açılması için fırsat olduğunu düşünüyoruz. İçimizdeki kirli insanlardan kurtulmak adına, Türk futbolunun tertemiz bir noktaya gelmesi adına hak yememeye son derece özen gösteren bir kulüp olarak gelişmelerden son derece mutluyuz. Yeri gelince konuşacağız. Daha fazla şeyler ortaya çıkacaktır."

'Şaşırmadık'

Saran, Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilenler arasında yer almasına dair ise "Şaşırmadık. Daha fazlası da çıkacaktır. Şu anda takipteyiz. Geç de olsa ortaya çıktı. Ortaya çıkaranları tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Gelinen noktanın yalnızca hakemlerle kalmayacağını vurgulayan Saran, acele etmemek gerektiğini dile getirdi.
Futbol takımının son aldığı galibiyeti ve Gaziantep dönüşünde uçakta çekilen görüntüleri hakkında da konuşan Sadettin Saran, şunları söyledi:
"Çok zor süreçler atlattık. Divan kurulu, seçim, genel kurul derken azimle ilerliyoruz. Sevgi kazanacak ve gidişattan memnunuz. Uçaktaki görüntüleri ben izleyemedim. Hayat kısa, eğlenmeyi de bilmek lazım. İnsanlar kendini çok ciddiye almamalı. Eski bir sporcu olarak şunu söylüyorum, kazanmak tabii ki önemli ama takımın yüreğini ortaya koyması daha önemli. Bu beni çok mutlu ediyor ve bunu daha sık göreceğimize inanıyorum."
