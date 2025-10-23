https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/gurcistan-parlamentosu-baskani-papuasvili-avrupa-degerleri-saakasvili-ve-yardakcilari-icin-sadece-1100421197.html

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili: Avrupa değerleri, Saakaşvili ve yardakçıları için sadece bir paravan

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili: Avrupa değerleri, Saakaşvili ve yardakçıları için sadece bir paravan

23.10.2025

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, eski Adalet Bakanı Nika Gvaramia ve eski Savunma Bakanı David Kezeraşvili gibi suçluları destekleyen Avrupa değerlerinin, gerçek jeopolitik hedefler için bir paravan olduğunu ve hakiki Gürcü değerlerinden önemli ölçüde farklı olduğunun altını çizdi.Avrupa Birliği, Gürcü yetkililerini ‘demokrasiden uzaklaşmak’ ve ‘Batı karşıtı söylem’ ile itham ederek Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te meydana gelen olayların neticesinde gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakılmasını ve vatandaşların ‘barışçıl gösteriler’ düzenlemesine izin verilmesini talep ediyor.Konuya ilişkin yerel medyaya konuşan Papuaşvili şu cümleleri kaydetti:Söz konusu bu paravanın arrkasında soğuk siyasi hedeflerin yattığını vurgulayan Papuaşvili, bu hedefler arasında Gürcistan’da kukla bir güce sahip olmanın ve bu güç ile işbu ülkelerin bölgedeki hedeflerini gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.Bilhassa Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinin Gürcistan’a demokrasi, insan hakları ve özgürlük konularında ders vermemesi gerektiğinin altını çizen Papuaşvili, işbu ülkelerin bu komplekslerden kurtulmasını gerektiğini aktardı.‘Hainlere ulaşacağız’Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, 4 Ekim'deki meydana gelen sokak olaylarındaki darbe girişiminin arkasında Avrupa Birliği’nin olduğunu belirtmişti.Papuaşvili, Gürcistan Cumhurbaşkanlığı binasının basılması ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın dava açtığını belirterek 4 Ekim'de dışarıdan yardım, emir ve onay alan 'vatan hainlerine' ulaşacaklarını dile getirmişti.Papuaşvili, Gürcistan’ın 4 Ekim’de karşı karşıya kaldığı darbe girişiminde dış desteğin ve Batı’nın sessiz onayının etkili olduğunu belirterek bu girişime katılan herkesin sorumlu tutulacağını söylemişti.

