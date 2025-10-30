https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/gebzede-coken-binanin-enkazindan-19-saatte-bir-kisi-daha-cikarildi-1100601039.html
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında 19. saat içinde baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne Emine Bilir'e ulaşma... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
Gebze'de Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çarşamba sabah saat 07.00 sıralarında çöken ve anne Emine, baba Levent ile çocukları Muhammet Emir, Hayrunnisa ve Dilara Bilir'in altında kaldığı binanın enkazında ekiplerin çalışmaları gün boyu devam etti.Ekipler, dün öğleden sonra kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir'in, bir süre sonra da 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaştı. 18 yaşındaki Dilara Bilir ise arama kurtarma çalışmalarında yaklaşık 8 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bilinci açık ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen genç kız hastanede tedavi altına alındı.Ekipler, yaklaşık 19 saat sonra ise baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaştı. Sedyeyle ambulansa alınan Levent Bilir'in cenazesi Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Ekiplerin anne Emine Bilir'e ulaşma çalışmaları sürüyor.Çevredeki 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı bölgedeki cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı, olay mahalli ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi.Yüzlerce kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, alandaki molozları kovalarla çıkarırken, beton bloklar vinç desteğiyle askıya alındı.
Gebze'de çöken binanın enkazından 19. saatte baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı
02:10 30.10.2025 (güncellendi: 02:41 30.10.2025)
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında 19. saat içinde baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne Emine Bilir'e ulaşma çalışmaları sürüyor.
Gebze'de Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çarşamba sabah saat 07.00 sıralarında çöken ve anne Emine, baba Levent ile çocukları Muhammet Emir, Hayrunnisa ve Dilara Bilir'in altında kaldığı binanın enkazında ekiplerin çalışmaları gün boyu devam etti.
Ekipler, dün öğleden sonra kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir'in, bir süre sonra da 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaştı. 18 yaşındaki Dilara Bilir ise arama kurtarma çalışmalarında yaklaşık 8 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bilinci açık ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen genç kız hastanede tedavi altına alındı.
Ekipler, yaklaşık 19 saat sonra ise baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaştı. Sedyeyle ambulansa alınan Levent Bilir'in cenazesi Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Ekiplerin anne Emine Bilir'e ulaşma çalışmaları sürüyor.
Çevredeki 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı bölgedeki cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı, olay mahalli ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi.
Yüzlerce kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, alandaki molozları kovalarla çıkarırken, beton bloklar vinç desteğiyle askıya alındı.