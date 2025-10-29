https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/gebzede-coken-binayla-ilgili-bakan-tunctan-aciklama-1100596916.html
Gebze'de çöken binayla ilgili Bakan Tunç'tan açıklama: 'Adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir'
Gebze'de çöken binayla ilgili Bakan Tunç'tan açıklama: 'Adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı binanın çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T21:13+0300
2025-10-29T21:13+0300
2025-10-29T21:24+0300
yılmaz tunç
gebze cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100570259_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_969d6be8b250a8b58ed4c1f6ff3322eb.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" açıklamasında bulundu.Yaşanan olayda hayatını kaybeden 2 çocukla ilgili başsağlığı dileyen Bakan Tunç, "Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum" dedi.Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni eden Bakan Tunç, devletin tüm kurumlarının ilk andan itibaren büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.Soruşturmayla ilgili detayları paylaşan Tunç şu bilgileri verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/gebzede-6-katli-bina-coktu-ekipler-enkaz-altinda-kalanlar-icin-arama-calismasina-basladi-1100569484.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100570259_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5e04fc2fd5d4c53cd95d6a48e1711c47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz tunç, gebze cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
yılmaz tunç, gebze cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
Gebze'de çöken binayla ilgili Bakan Tunç'tan açıklama: 'Adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir'
21:13 29.10.2025 (güncellendi: 21:24 29.10.2025)
Adalet Bakanı Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı binanın çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
Yaşanan olayda hayatını kaybeden 2 çocukla ilgili başsağlığı dileyen Bakan Tunç, "Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni eden Bakan Tunç, devletin tüm kurumlarının ilk andan itibaren büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Soruşturmayla ilgili detayları paylaşan Tunç şu bilgileri verdi:
Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir.