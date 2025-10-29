https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/gebzede-coken-binayla-ilgili-bakan-tunctan-aciklama-1100596916.html

Gebze'de çöken binayla ilgili Bakan Tunç'tan açıklama: 'Adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir'

Adalet Bakanı Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı binanın çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" açıklamasında bulundu.Yaşanan olayda hayatını kaybeden 2 çocukla ilgili başsağlığı dileyen Bakan Tunç, "Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum" dedi.Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni eden Bakan Tunç, devletin tüm kurumlarının ilk andan itibaren büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.Soruşturmayla ilgili detayları paylaşan Tunç şu bilgileri verdi:

