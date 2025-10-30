Fransa’da patlayıcıyla gündüz vakti rafineri soyuldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/fransada-patlayiciyla-gunduz-vakti-rafineri-soyuldu-1100630748.html
Fransa’nın Lyon kentinde, kıymetli metallerin işlendiği bir laboratuvar gündüz vakti silahlı ve patlayıcılı soyguna uğradı. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T20:38+0300
2025-10-30T20:38+0300
2025-10-30T20:38+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102462/51/1024625121_0:172:3628:2213_1920x0_80_0_0_31ee8b38333ca2a852e7aaae7c909a42.jpg
Lyon'da bulunan değerli metalleri işleyen Pourquery Laboratuvarı, ağır silahlı kişiler tarafından hedef alındı.Soyguncular, patlayıcıyla laboratuvarın güvenlik camlarından içeri girerek birkaç altın külçesini alıp kaçtı. Olayın ardından bölgede bulunan Araştırma ve Müdahale Tugayı (BRI) ekipleri kısa sürede harekete geçti. Beş şüpheli yakalanırken, çalınan külçeler de ele geçirildi.Rhone Valiliği’nden yapılan açıklamada, saldırı sırasında rafineride bulunan 28 çalışandan beşinin hafif şekilde yaralandığı ve ekiplerce hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Mahalle sakinleri, olay sırasında şiddetli bir patlama sesi duyduklarını söyledi. Görgü tanıkları, “Üç-dört kişi vardı, Kalaşnikof taşıyorlardı. Sarı veya turuncu kolluk takmışlardı. Yedi dakika içinde kamyonete yükleme yapıp kaçtılar” ifadelerini kullandı.
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102462/51/1024625121_224:0:3404:2385_1920x0_80_0_0_89c3e0488dc549da409767e333c913dc.jpg
