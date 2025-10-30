https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/fenomen-isim-enes-baturdan-takipcilerini-sasirtan-hamle-1100607065.html

Fenomen isim Enes Batur'dan takipçilerini şaşırtan hamle

Youtube'da en çok aboneye sahip isimlerden biri olan Enes Batur'un milyonlar kazandığı kanalı bir anda kapatması çok konuşulmuştu. Batur şimdi kanalını yeniden... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'de en çok takip edilen içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur, geçtiğimiz haftalarda milyonlar kazandığı kanalından bütün videolarını kaldırmış ve kanalını da kapatmıştı. Takipçileri neler olduğunu merak ederken Batur kanalını yeniden açtı. Ama bu kez ismini değiştirdi. Takipçileri merak ettiBatur'un kanalının adını 'noone' yapması ise bazı kullanıcıları arasında tartışma da yarattı. Kimi kullanıcılar bunu “kimse” anlamında bir sessiz isyan olarak görürken, kimileri ise “yeni bir kimlik arayışı” şeklinde değerlendirdi. Milliyet'in haberine göre, Batur’un kanalı, aktif paylaşım yapılmamasına rağmen aylık milyonlarca TL gelir elde etmeye devam ediyordu. Bu nedenle kanalın kapatılması, hayranlarını şaşırtmıştı. Şimdi ise yeniden açılan kanalın hangi içeriklerle dönüş yapacağı merak konusu.Enes Batur kimdir?9 Nisan 1998 doğumlu Enes Batur Sungurtekin, 2012 yılında yüklediği oyun videolarıyla tanındı. Kısa sürede de Türkiye'nin en popüler dijital içerik üreticilerinden biri haline geldi. “Hayal mi Gerçek mi” ve “Gerçek Kahraman” adlı sinema filmleriyle beyazperdeye de adım atan Batur, aynı zamanda çeşitli müzik projelerine imza attı.

