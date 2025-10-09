https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/sosyal-medya-fenomeni-enes-baturdan-sasirtan-hareket-16-milyon-abonesi-vardi-1100061488.html

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'dan şaşırtan hareket: 16 milyon abonesi vardı

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'dan şaşırtan hareket: 16 milyon abonesi vardı

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un 16 milyon aboneye sahip olan Youtube kanalını kapattığı iddia ediliyor. 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en büyük Youtube kanalına sahip olan isimlerden biri olan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un, kanalını kapattığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. 16 milyon abonesi olan ve milyonlarca lira gelir elde eden isim bir süre önce de kanaldaki videolarının büyük bir kısmını silmişti.Sosyal medyada gündem olduAktif paylaşım yapılmamasına rağmen kanalın aylık milyonlarca TL pasif gelir sağladığı iddia ediliyordu. Batur’un bu kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Batur'un 'telif ihlali' gerekçesiyle hesabı daha önce askıya alınmıştı. Bazı takipçileri de bu durumun geçici olduğunu belirtiliyor. Şu ana kadar Batur'dan ise bir açıklama gelmedi.

