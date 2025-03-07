https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fahis-aidat-artislarina-karsi-yeni-donem-site-yonetimleri-bakanlik-kontrolunde-olacak-1094272291.html
Fahiş aidat artışlarına karşı yeni dönem: Site yönetimleri Bakanlık kontrolünde olacak
Fahiş aidat artışlarına karşı yeni dönem: Site yönetimleri Bakanlık kontrolünde olacak
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site yönetimleri ve yüksek aidat ücretlerine yönelik yeni düzenlemede sona yaklaştı. Yetki belgesi olmayan... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T07:55+0300
2025-03-07T07:55+0300
2025-03-07T07:55+0300
ekonomi̇
i̇stanbul
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
site
aidat
ev
ev sahibi
ev sahipliği
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Bakanlık, "Kat Mülkiyeti Kanunu"ndaki "Tesis Yönetim Hizmetleri" düzenlemesini tamamladı. Yeni sistemde, sadece Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve sınıflandırılan şirketler site yönetimi yapabilecek.Bu kapsamda, kat malikleri isterse yönetimi profesyonel bir şirkete devredebilecek, ancak bu şirketler yalnızca Bakanlık tarafından belgelendirilmiş firmalar arasından seçilebilecek. Yeni düzenlemeye göre site yönetim şirketleri;✔ Otopark, bahçe ve sosyal alanların mevzuata uygun kullanılmasını sağlayacak✔ Kazan dairesi, asansör, enerji sistemleri gibi teknik birimlerin bakım ve kontrollerini üstlenecek✔ Evsel atık yönetimi ve enerji verimliliğini takip edecek✔ Gerekli tedbirler alınmazsa ilgili kurumlara bildirim yapacakSite harcamaları denetlenecekDüzenlemeyle fahiş aidat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bağımsız denetim şirketleri, site yönetimlerinin yaptığı tüm harcamaları kontrol edecek ve denetimler yılda en az bir kez zorunlu olacak.Ayrıca, kat maliklerine şeffaf bilgi akışı sağlanacak. Bakanlık, elektronik yazılım sistemi kurarak site yönetimiyle ilgili tüm bilgilere online erişim imkânı sunacak.Aidat artışı mecburi değilGayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, aidat artışlarının hukuki bir sınırı olmadığını, ancak keyfi artışların zorunlu olmadığını belirtti.✔ Aidat artışlarının genel kurul toplantılarında karara bağlanması gerektiğini söyleyen Kiraz, kat maliklerinin toplantılara katılarak hesapları incelemesi ve itirazlarını tutanağa geçirmesi gerektiğini vurguladı.İstanbul'da site aidatları rekor kırdıSon dönemde yüksek aidatlar protesto edilmeye başlandı. Özellikle İstanbul'da zam oranı ortalama %50 seviyesinde, bazı sitelerde ise %75'e kadar yükseldi.📌 Lüks villa sitelerinde aidatlar 30 bin TL ile 55 bin TL arasında değişiyor📌 İstanbul'da ortalama aidat bedeli 2 bin TL’yi geçti📌 En düşük aidatlar TOKİ konutlarında görüldüSite yönetimlerinde yeni döneme giriliyor🏢 Yetki belgesi olmayan firmalar yönetim yapamayacak📊 Bağımsız denetimle harcamalar kontrol altına alınacak💰 Fahiş aidat artışlarına karşı denetimler sıkılaşacak🛠 Ortak kullanım alanlarının bakım ve işletmesi düzenli takip edilecekBakanlığın yeni düzenlemesiyle, site yönetimlerindeki keyfi uygulamalara son verilmesi ve aidatların daha şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor. 🏡
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i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, site, aidat, ev, ev sahibi , ev sahipliği
i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, site, aidat, ev, ev sahibi , ev sahipliği
Fahiş aidat artışlarına karşı yeni dönem: Site yönetimleri Bakanlık kontrolünde olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site yönetimleri ve yüksek aidat ücretlerine yönelik yeni düzenlemede sona yaklaştı. Yetki belgesi olmayan şirketler yönetim hizmeti veremeyecek, site harcamaları bağımsız denetim şirketleri tarafından kontrol edilecek.
Bakanlık, "Kat Mülkiyeti Kanunu"ndaki "Tesis Yönetim Hizmetleri" düzenlemesini tamamladı. Yeni sistemde, sadece Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve sınıflandırılan şirketler site yönetimi yapabilecek.
Bu kapsamda, kat malikleri isterse yönetimi profesyonel bir şirkete devredebilecek, ancak bu şirketler yalnızca Bakanlık tarafından belgelendirilmiş firmalar arasından seçilebilecek. Yeni düzenlemeye göre site yönetim şirketleri;
✔ Otopark, bahçe ve sosyal alanların mevzuata uygun kullanılmasını sağlayacak
✔ Kazan dairesi, asansör, enerji sistemleri gibi teknik birimlerin bakım ve kontrollerini üstlenecek
✔ Evsel atık yönetimi ve enerji verimliliğini takip edecek
✔ Gerekli tedbirler alınmazsa ilgili kurumlara bildirim yapacak
Site harcamaları denetlenecek
Düzenlemeyle fahiş aidat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bağımsız denetim şirketleri, site yönetimlerinin yaptığı tüm harcamaları kontrol edecek ve denetimler yılda en az bir kez zorunlu olacak.
Ayrıca, kat maliklerine şeffaf bilgi akışı sağlanacak. Bakanlık, elektronik yazılım sistemi kurarak site yönetimiyle ilgili tüm bilgilere online erişim imkânı sunacak.
Aidat artışı mecburi değil
Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, aidat artışlarının hukuki bir sınırı olmadığını, ancak keyfi artışların zorunlu olmadığını belirtti.
✔ Aidat artışlarının genel kurul toplantılarında karara bağlanması gerektiğini söyleyen Kiraz, kat maliklerinin toplantılara katılarak hesapları incelemesi ve itirazlarını tutanağa geçirmesi gerektiğini vurguladı.
İstanbul'da site aidatları rekor kırdı
Son dönemde yüksek aidatlar protesto edilmeye başlandı. Özellikle İstanbul'da zam oranı ortalama %50 seviyesinde, bazı sitelerde ise %75'e kadar yükseldi.
📌 Lüks villa sitelerinde aidatlar 30 bin TL ile 55 bin TL arasında değişiyor
📌 İstanbul'da ortalama aidat bedeli 2 bin TL’yi geçti
📌 En düşük aidatlar TOKİ konutlarında görüldü
Site yönetimlerinde yeni döneme giriliyor
🏢 Yetki belgesi olmayan firmalar yönetim yapamayacak
📊 Bağımsız denetimle harcamalar kontrol altına alınacak
💰 Fahiş aidat artışlarına karşı denetimler sıkılaşacak
🛠 Ortak kullanım alanlarının bakım ve işletmesi düzenli takip edilecek
Bakanlığın yeni düzenlemesiyle, site yönetimlerindeki keyfi uygulamalara son verilmesi ve aidatların daha şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor. 🏡