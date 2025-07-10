https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ibb-sorusturmasinda-adem-soytekin-tahliye-oldu-1097790412.html

İBB soruşturmasında Adem Soytekin tahliye oldu

İBB soruşturmasında Adem Soytekin tahliye oldu

Sputnik Türkiye

İBB soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Adem Soytekin, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Savcılık, Soytekin’in verdiği... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T17:23+0300

2025-07-10T17:23+0300

2025-07-10T17:23+0300

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i̇bb

i̇bb meclisi

soruşturma

mahkeme

mahkeme kararı

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İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin, 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edildi.Soruşturmayı yürüten savcılık, Soytekin’in 17-26 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde verdiği ifadelerin ayrıntılı, samimi ve tutarlı olduğunu belirtti. İfadelerinde suçlamalar ve örgütün işleyişine dair somut bilgiler paylaştığı aktarıldı. Savcılık, mevcut delil durumu ve Soytekin’in sabit ikametgah sahibi olmasını göz önünde bulundurarak tutukluluğun devamının gereksiz olduğunu değerlendirdi. Sulh ceza hakimliği, Soytekin’in 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/ibb-sorusturmasi-umut-senol-ve-berat-cagri-kapki-tahliye-oldu-1097402790.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı