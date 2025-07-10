https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ibb-sorusturmasinda-adem-soytekin-tahliye-oldu-1097790412.html
İBB soruşturmasında Adem Soytekin tahliye oldu
İBB soruşturmasında Adem Soytekin tahliye oldu
Sputnik Türkiye
İBB soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Adem Soytekin, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Savcılık, Soytekin’in verdiği... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T17:23+0300
2025-07-10T17:23+0300
2025-07-10T17:23+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb
i̇bb meclisi
soruşturma
mahkeme
mahkeme kararı
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İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin, 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edildi.Soruşturmayı yürüten savcılık, Soytekin’in 17-26 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde verdiği ifadelerin ayrıntılı, samimi ve tutarlı olduğunu belirtti. İfadelerinde suçlamalar ve örgütün işleyişine dair somut bilgiler paylaştığı aktarıldı. Savcılık, mevcut delil durumu ve Soytekin’in sabit ikametgah sahibi olmasını göz önünde bulundurarak tutukluluğun devamının gereksiz olduğunu değerlendirdi. Sulh ceza hakimliği, Soytekin’in 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/ibb-sorusturmasi-umut-senol-ve-berat-cagri-kapki-tahliye-oldu-1097402790.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı
İBB soruşturmasında Adem Soytekin tahliye oldu
İBB soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Adem Soytekin, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Savcılık, Soytekin’in verdiği detaylı ve tutarlı ifadelerin soruşturmaya katkı sunduğunu belirtti. Sulh ceza hakimliği, Soytekin hakkında 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmasına hükmetti.
İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin, 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edildi.
Soruşturmayı yürüten savcılık, Soytekin’in 17-26 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde verdiği ifadelerin ayrıntılı, samimi ve tutarlı olduğunu belirtti. İfadelerinde suçlamalar ve örgütün işleyişine dair somut bilgiler paylaştığı aktarıldı.
Savcılık, mevcut delil durumu ve Soytekin’in sabit ikametgah sahibi olmasını göz önünde bulundurarak tutukluluğun devamının gereksiz olduğunu değerlendirdi. Sulh ceza hakimliği, Soytekin’in 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.