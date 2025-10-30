Eski Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir için tahliye kararı verildi

Türkiye
İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla yargılanan eski Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Cumhuriyet'in haberine göre, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan iddianame düzenlenmişti.İlk duruşmada tahliye edildiİncelemesini tamamlayan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Ağustos’ta iddianameyi kabul etmişti. Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı'nın tutukluluk halinin devamı kararlaştırılmış ve duruşma tarihi, 30 Ekim olarak belirlenmişti. Mahkeme heyeti, bugün görülen ilk duruşmada; tutuklu sanıklar Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı tahliye kararı verdi.
30.10.2025
İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla yargılanan eski Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir hakkında mahkeme tahliye kararı verdi.
Cumhuriyet'in haberine göre, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan iddianame düzenlenmişti.

İlk duruşmada tahliye edildi

İncelemesini tamamlayan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Ağustos’ta iddianameyi kabul etmişti. Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı'nın tutukluluk halinin devamı kararlaştırılmış ve duruşma tarihi, 30 Ekim olarak belirlenmişti. Mahkeme heyeti, bugün görülen ilk duruşmada; tutuklu sanıklar Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı tahliye kararı verdi.
