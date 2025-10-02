Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/besiktasta-yangin-sebnem-bozoklunun-evi-de-hasar-aldi-1099838124.html
Beşiktaş'ta yangın: Şebnem Bozoklu'nun evi de hasar aldı
Beşiktaş'ta yangın: Şebnem Bozoklu'nun evi de hasar aldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki bazı yapılara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında hasar alan... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T09:32+0300
2025-10-02T09:32+0300
türki̇ye
yangın
arnavutköy
oyuncu
şebnem bozoklu
beşiktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099838430_0:51:633:407_1920x0_80_0_0_5502fb22839e9a07fc51991b3631895b.png
Dün Beşiktaş'ta ahşap bir binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı.Yoğun duman oluştuArnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bazı binalara da sıçradı.Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından da görüldü.İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.Yanan bina çöktü: 5 bina da hasar aldıYanan bina bir süre sonra tamamen çökerken, binadan kopan parçalar nedeniyle sokaktaki bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı beş binada da hasar meydana geldi.Şebnem Bozoklu'nun evi de hasar aldıOyuncu Bozoklu da yangının çıktığı mahallede hasar alan binalardan birinde yaşıyor.Bozoklu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar, yangın haberleriyle ilgili endişelenmeyin; iyiyiz, merak etmeyin. Sevgiler" ifadelerini kullandı.İnceleme devam ediyorYangın sonucu bölgede oluşan hasar drone ile havadan görüntülendi.Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, olay yerinde incelemede bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/sivastaki-termik-santralde-yangin-cikti-1099756345.html
türki̇ye
arnavutköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099838430_0:0:633:476_1920x0_80_0_0_2cbf34a498d92ed9a29070f94f704a48.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beşiktaş'ta yangın: şebnem bozoklu'nun evi de hasar aldı
beşiktaş'ta yangın: şebnem bozoklu'nun evi de hasar aldı

Beşiktaş'ta yangın: Şebnem Bozoklu'nun evi de hasar aldı

09:32 02.10.2025
Beşiktaş'ta yangın
Beşiktaş'ta yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
Abone ol
İstanbul Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki bazı yapılara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında hasar alan evlerden birinin oyuncu Şebnem Bozoklu'ya ait olduğu belirtildi.
Dün Beşiktaş'ta ahşap bir binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı.

Yoğun duman oluştu

Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bazı binalara da sıçradı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından da görüldü.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yanan bina çöktü: 5 bina da hasar aldı

Yanan bina bir süre sonra tamamen çökerken, binadan kopan parçalar nedeniyle sokaktaki bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı beş binada da hasar meydana geldi.

Şebnem Bozoklu'nun evi de hasar aldı

Oyuncu Bozoklu da yangının çıktığı mahallede hasar alan binalardan birinde yaşıyor.
Bozoklu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar, yangın haberleriyle ilgili endişelenmeyin; iyiyiz, merak etmeyin. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

İnceleme devam ediyor

Yangın sonucu bölgede oluşan hasar drone ile havadan görüntülendi.
Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, olay yerinde incelemede bulundu.
Sivas'taki termik santralde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
TÜRKİYE
Sivas'taki termik santralde yangın çıktı
29 Eylül, 12:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала