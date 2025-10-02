https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/besiktasta-yangin-sebnem-bozoklunun-evi-de-hasar-aldi-1099838124.html

Beşiktaş'ta yangın: Şebnem Bozoklu'nun evi de hasar aldı

Beşiktaş'ta yangın: Şebnem Bozoklu'nun evi de hasar aldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki bazı yapılara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında hasar alan... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-02T09:32+0300

2025-10-02T09:32+0300

2025-10-02T09:32+0300

türki̇ye

yangın

arnavutköy

oyuncu

şebnem bozoklu

beşiktaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099838430_0:51:633:407_1920x0_80_0_0_5502fb22839e9a07fc51991b3631895b.png

Dün Beşiktaş'ta ahşap bir binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı.Yoğun duman oluştuArnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bazı binalara da sıçradı.Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından da görüldü.İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.Yanan bina çöktü: 5 bina da hasar aldıYanan bina bir süre sonra tamamen çökerken, binadan kopan parçalar nedeniyle sokaktaki bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı beş binada da hasar meydana geldi.Şebnem Bozoklu'nun evi de hasar aldıOyuncu Bozoklu da yangının çıktığı mahallede hasar alan binalardan birinde yaşıyor.Bozoklu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar, yangın haberleriyle ilgili endişelenmeyin; iyiyiz, merak etmeyin. Sevgiler" ifadelerini kullandı.İnceleme devam ediyorYangın sonucu bölgede oluşan hasar drone ile havadan görüntülendi.Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, olay yerinde incelemede bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/sivastaki-termik-santralde-yangin-cikti-1099756345.html

türki̇ye

arnavutköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş'ta yangın: şebnem bozoklu'nun evi de hasar aldı