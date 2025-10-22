https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/ermenistan-basbakani-pasinyan-turkiye-ile-olumlu-diyalog-yakin-gelecekte-sinirlarin-acilabilecegine-1100389294.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile olumlu diyalog, yakın gelecekte sınırların açılabileceğine dair umut veriyor
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki olumlu diyaloğun iki ülke arasındaki sınırın yakın gelecekte açılmasına yol... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile olumlu diyalog, yakın gelecekte sınırların açılabileceğine dair umut veriyor
13:57 22.10.2025 (güncellendi: 14:02 22.10.2025)
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki olumlu diyaloğun iki ülke arasındaki sınırın yakın gelecekte açılmasına yol açabileceğine dair umutlarını dile getirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Tiflis İpek Yolu Forumu 2025'te konuşmasında Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine değindi.
Paşinyan konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Ermenistan ile Türkiye arasındaki olumlu diyalog, tarafların yakın gelecekte sınırları açabileceğine dair umut veriyor. Biz, sadece siyasi olarak değil, teknik olarak da bugünden itibaren Türkiye'den Azerbaycan'a ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye Ermenistan toprakları üzerinden yük kamyonlarının geçişini sağlamak için hazırız. Hem yollar hem de Ermenistan’daki sınır altyapısı Margara-Yeğvard-Sisian-Goris güzergahı boyunca bu geçişe hazır.
Siyasi olarak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan’ın ana kısmı arasında, her iki yönde, Ermenistan toprakları üzerinden benzer bir geçişi sağlamak için de hazırız. Ancak, altyapı eksikliği nedeniyle teknik olarak henüz buna hazır değiliz.
Ayrıca, Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ve Türkiye ile Azerbaycan’ın ana kısmı arasında demiryolu geçişine olanak tanımak için de siyasi olarak hazır olduklarını da belirten Paşinyan, ancak bu demiryolu hatlarının yenilenmesi veya yeniden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
'Teknik sorunlar 2-3 yıl içinde çözülecek'
Paşinyan konuşmasında ayrıca, yakın gelecekte Azerbaycan’dan Nahçıvan’a ve Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye güzergahı boyunca Ermenistan topraklarından geçecek boru hatları ve elektrik iletim hatlarının inşa edileceğini, ayrıca demiryolu ve karayolu bağlantılarının da kurulacağını belirtti.
Tüm bu hususların TRIPP projesi çerçevesinde tartışıldığını ve Türkiye ile Azerbaycan ile de bu konuda ilgili görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Paşinyan, "Eminim ve siz de emin olabilirsiniz ki, bu teknik sorunlar önümüzdeki 2 ila 3 yıl içinde çözülecektir" dedi.
Paşinyan'dan Aliyev'e teşekkür
Paşinyan, Ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından Azerbaycan ile barış anlaşmasını parafladıklarını anımsatarak, bölgesel barışın sağlanması yönünde önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ermenistan'a ait yüklerin Azerbaycan topraklarından geçmesine yönelik kısıtlamaların kaldırılması konusunda karar verdiğini dile getiren Paşinyan, Aliyev'e teşekkür etti.
Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlandığını vurgulayan Paşinyan, Zengezur Koridoru'nun açılması için ilgili taraflarla çalışacaklarını anlattı. Paşinyan, şöyle konuştu:
Washington Deklarasyonu'nun dördüncü paragrafında, Ermenistan Cumhuriyeti'nin, Trump Güzergahı'nı barış ve refah için gerçeğe dönüştürmek ve Ermenistan topraklarındaki bağlantıların artırılmasını sağlamak amacıyla ABD hükümeti ve ortak olarak belirlenen üçüncü taraflarla birlikte çalışacağını belirtmek istiyorum. Bu yolda her türlü çabayı göstereceğimizi ve bu hedefe en hızlı şekilde ulaşacağımızı beyan ediyoruz.