Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile olumlu diyalog, yakın gelecekte sınırların açılabileceğine dair umut veriyor

Ermenistan ile Türkiye arasındaki olumlu diyalog, tarafların yakın gelecekte sınırları açabileceğine dair umut veriyor. Biz, sadece siyasi olarak değil, teknik olarak da bugünden itibaren Türkiye'den Azerbaycan'a ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye Ermenistan toprakları üzerinden yük kamyonlarının geçişini sağlamak için hazırız. Hem yollar hem de Ermenistan’daki sınır altyapısı Margara-Yeğvard-Sisian-Goris güzergahı boyunca bu geçişe hazır.

Siyasi olarak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan’ın ana kısmı arasında, her iki yönde, Ermenistan toprakları üzerinden benzer bir geçişi sağlamak için de hazırız. Ancak, altyapı eksikliği nedeniyle teknik olarak henüz buna hazır değiliz.