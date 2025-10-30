https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/dunyanin-en-uzun-hatlarindan-biri-olacak-halkali-istanbul-havalimani-metrosunun-tamaminin-acilacagi-1100618418.html

Dünyanın en uzun hatlarından biri olacak: Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun tamamının açılacağı tarih belli oldu

Dünyanın en uzun hatlarından biri olacak: Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun tamamının açılacağı tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmalar sürerken hattın tamamının 2026'nın ilk çeyreğinin sonuna kalmadan açılması hedefleniyor. 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T14:11+0300

2025-10-30T14:11+0300

2025-10-30T14:11+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

halkalı

metro hattı

halkalı- havalimanı metro hattı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100617927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4eaef7c1cad6f42cbc95729c91af1aff.jpg

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hattın tamamının 2026'nın ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete girmesini hedeflediklerini belirtti.Test sürüşünde 6 dakikada yaklaşık 7.5 kilometrelik kesimi test ettiklerini belirtirken saatte 121 kilometre hıza çıkarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu kesimi de bitirdiğimizde 'Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi' adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız." dedi.İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyorBakan Uraloğlu, bugüne kadar İstanbul genelinde 161,8 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtıklarını dile getirerek, projelere devam ettiklerini, Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığın üstlendiğini ifade eden Uraloğlu, "Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188,3 kilometreye ulaşacak." diye konuştu.Türkiye'nin en uzun hattı olacakGayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın tamamının 29 Ocak 2024'te hizmete alındığını, 7 istasyondan oluşan 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesiminin ise geçen yıl açıldığını belirten Uraloğlu, hattın henüz açık olmayan 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabında çalışmalara hızla devam ettiklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bu kesimi de bitirdiğimizde 'Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi' adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız." dedi. Marmaray'la entegrasyonu sağlanacakBakan Uraloğlu, şu anda yapımı devam eden Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında ince işlerin, peyzaj çalışmalarının ve elektromekanik imalatlarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, bu etabın tamamlanmasıyla hattın Bakırköy-Kayaşehir, Ataköy-Olimpiyatköy, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt ve Yenikapı-Halkalı metrolarının yanı sıra Marmaray ile entegrasyonunun sağlanacağını söyledi.Uraloğlu, bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk'ün 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane'nin 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe'nin 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz'ın 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane'nin de 48 dakikaya düşeceğini dile getirdi.Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nde ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:İstanbul'un 600 kilometre daha metro hattına ihtiyacı varBakan Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmenin mümkün olmadığını, çalışmaların İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söyledi.İstanbul'un şu anda 380 kilometre metro hattı bulunduğunu ve Bakanlığın yapımı devam eden projeleri bittiğinde bu uzunluğun 407 kilometreye yaklaşacağını dile getiren Uraloğlu, İstanbul'da yaklaşık 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılmasını gerektiğini ifade etti. Test sürüşü yapıldıBakan Uraloğlu, daha sonra beraberindekilerle test sürüşüne katıldı. Metro hattının Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında yapılan test sürüşü sürücüsüz gerçekleştirildi. Uraloğlu, test sürüşünün ardından "6 dakikada yaklaşık 7,5 kilometrelik kesimi test etmiş olduk. 121 kilometre saatlik hıza çıkabildik. Bu, Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı. Elbette bu bir test seyahatiydi. Aracımız (metro) Ankara'da, yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranıyla üretiliyor. O anlamda kıymetli. Bugünkü plan sürücülü testti ancak gece gündüz yoğun uğraşlar sonrası testi sürücüsüz gerçekleştirdik." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/biletler-bugun-satisa-cikti-2025-2026-dogu-ekspresi-seferleri-ne-zaman-basliyor-1100497840.html

türki̇ye

halkalı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, halkalı, metro hattı, halkalı- havalimanı metro hattı