Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor: Fiyatı ne kadar?

Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2025 - 2026 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm detaylar tamamlandı. 27.10.2025, Sputnik Türkiye

Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon biletleri bugün satışa çıkıyor.Doğu Ekspresi 2025 - 2026 ne zaman başlıyor?2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek.Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin bilgi verdi.Ankara Kars arası Doğu EkspresiTuristik Doğu Ekspresi'nin 2025 - 2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Tren, Ankara - Kars hattında 22 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 döneminde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars - Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere toplam 60 sefer yapacak.Hangi ilde ne kadar duracak?Bireysel yolculara ayrılan vagonların bilet satışı başlıyorHer biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan tren, 160 yolcu kapasitesine sahip. Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabilecek. Biletlerin bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunulacak.Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek. Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek, Türkiyenin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir.

