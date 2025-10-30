https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/dolandiricilik-sucundan-gozaltina-alinmisti-eski-kemer-belediye-baskani-tutuklandi-1100621980.html
Dolandırıcılık suçundan gözaltına alınmıştı: Eski Kemer Belediye Başkanı tutuklandı
Antalya'da dolandırıcılık ve nüfuz ticareti suçlarından gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
Antalya'da "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı. Gül'ün bir işletmeciden bilirkişi raporu için 9 bin 500 dolar istediği iddia edilmiş, evine yapılan operasyonda ise seri numarası alınmış paralar yakalanmıştı. Ne olmuştu?Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9 bin 500 dolar istediğini iddia ederek, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, M.N.A'nın seri numaraları daha önceden alınan banknotları, dün Gül'ün evinde yapılan aramada ele geçirilmiş ve eski belediye başkanı "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9 bin 500 dolar istediğini iddia ederek, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, M.N.A'nın seri numaraları daha önceden alınan banknotları, dün Gül'ün evinde yapılan aramada ele geçirilmiş ve eski belediye başkanı "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.