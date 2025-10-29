Türkiye
Eski belediye başkanı 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı: Seri numarası alınmış paralarla yakalandı
Eski belediye başkanı 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı: Seri numarası alınmış paralarla yakalandı
29.10.2025
Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gül'ün bir işletmeciden 9 bin 500 dolar istediği ve seri numarası alınmış paraların evinde ele geçirildiği ortaya çıktı. 9 bin 500 dolar istediği iddia edildiKemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9 bin 500 dolar istediğini iddia ederek Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.Müşteki M.N.A, şikayetinde ayrıca eskiden belediye başkanlığı da yapan Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını kaydetti.Seri numarası alınmış banknotlar verildiM.N.A'nın para vermeye zorlandığı iddiası üzerine Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında daha önceden seri numaraları alınmış banknotlar, şüpheliye verildi.Bir süre sonra Mustafa Gül'ün evine operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, seri numaraları alınan bu banknotlar ele geçirildi. Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Eski belediye başkanı 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı: Seri numarası alınmış paralarla yakalandı

13:22 29.10.2025
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, dolandırıcılık ve nüfus ticareti suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gül'ün bir işletmeciden 9 bin 500 dolar istediği ve seri numarası alınmış paraların evinde ele geçirildiği ortaya çıktı.

9 bin 500 dolar istediği iddia edildi

Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9 bin 500 dolar istediğini iddia ederek Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
Müşteki M.N.A, şikayetinde ayrıca eskiden belediye başkanlığı da yapan Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını kaydetti.

Seri numarası alınmış banknotlar verildi

M.N.A'nın para vermeye zorlandığı iddiası üzerine Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında daha önceden seri numaraları alınmış banknotlar, şüpheliye verildi.
Bir süre sonra Mustafa Gül'ün evine operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, seri numaraları alınan bu banknotlar ele geçirildi. Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
