https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/eski-belediye-baskani-dolandiricilik-sucundan-gozaltina-alindi-seri-numarasi-alinmis-paralarla-1100583509.html

Eski belediye başkanı 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı: Seri numarası alınmış paralarla yakalandı

Eski belediye başkanı 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı: Seri numarası alınmış paralarla yakalandı

Sputnik Türkiye

Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, dolandırıcılık ve nüfus ticareti suçlamalarıyla gözaltına alındı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T13:22+0300

2025-10-29T13:22+0300

2025-10-29T13:22+0300

türki̇ye

antalya

kemer

mustafa gül

cumhuriyet başsavcılığı

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0a/1056250455_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d04deb619d72b0f023af9cf64f1d20c7.jpg

Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gül'ün bir işletmeciden 9 bin 500 dolar istediği ve seri numarası alınmış paraların evinde ele geçirildiği ortaya çıktı. 9 bin 500 dolar istediği iddia edildiKemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9 bin 500 dolar istediğini iddia ederek Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.Müşteki M.N.A, şikayetinde ayrıca eskiden belediye başkanlığı da yapan Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını kaydetti.Seri numarası alınmış banknotlar verildiM.N.A'nın para vermeye zorlandığı iddiası üzerine Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında daha önceden seri numaraları alınmış banknotlar, şüpheliye verildi.Bir süre sonra Mustafa Gül'ün evine operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, seri numaraları alınan bu banknotlar ele geçirildi. Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/haydar-dumenin-esinin-222-milyon-liralik-koskunu-elinden-almislardi-dolandiricilik-cetesi-1099819624.html

türki̇ye

antalya

kemer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, kemer, mustafa gül, cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık