Cerrahı bile şaşırttı: Hastanın akciğerinden 30 santimetre uzunluğunda, karpuz büyüklüğünde kitle çıkarıldı

Erzurum'da 60 yaşındaki Giyasettin Şahin'in akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı. 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Bahçeköy köyünde yaşayan 60 yaşındaki 5 çocuk babası Şahin'e, 3 yıl önce gittiği hastanede akciğerinde elma boyutunda kitle tespit edilerek ameliyat önerildi.Korktuğu için ameliyat olmayan Şahin'in kitlesi, 3 yılda büyüyerek kalbine ve akciğerine ciddi baskı yapmaya başladı.Ciddi nefes darlığıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu'na başvuran Şahin'in tetkiklerinde, akciğerinde 20 santim genişliğinde, 30 santim uzunluğunda büyük bir kitle tespit edildi.Ameliyatta ölüm riski de olduğu bildirilen ve korktuğu için bu ameliyatı da önce kabul etmeyen Şahin, hastaneden ayrıldığında fenalaşınca tekrar acil servise kaldırıldı.3 buçuk kiloluk kitle 4 buçuk saatte çıkarıldıDaha sonra tüm riskleri kabul eden Şahin, Prof. Dr. Eroğlu ve ekibince ameliyata alındı. Yaklaşık 4,5 saat süren ameliyattan Şahin'den çıkartılan karpuz büyüklüğündeki 3 kilo 426 gramlık kitle, doktorları da şaşırttı.'Yüzde 20 ölüm riskiyle ameliyatı gerçekleştirdik'Ameliyatın çok riskli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Kitle çok büyük olduğu için açık cerrahi ve büyük ölüm riski ile hasta ve yakınlarına bu riski anlatıp onay alarak operasyonu yaptık. Yüzde 20 ölüm riskiyle ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası solunum fonksiyonları rahatladı, nefes darlığı geçti. İyi ve kötü huylu özellikleri barındıran kitlenin patoloji sonuca göre ek tedaviye karar vereceğiz." diye konuştu.Prof. Dr. Eroğlu, yaklaşık 30 yıldır 30 bine yakın ameliyat yaptığını ve bu tarz vakanın nadir görüldüğünü belirterek, "30 yıllık cerrahi hayatımda ameliyatta çıkardığım en büyük kitleydi." dedi.Hasta Şahin de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatarak, "Önce Allah, sonra Atilla hocam beni kurtardı, onun sayesinde hayata tutundum. Doktoruma çok teşekkür ederim, 'Allah ne yazmışsa o olur' dedim. Nefes alamıyordum, yatamıyordum, sigarayı bırakmıştım. 3 yıl önce bu hastalık çıktı, küçük kitle vardı. 'Ameliyat' dediler korktum olmadım, keşke olsaydım, olmadığım için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

