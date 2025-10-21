Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 12'inci kez ameliyat masasına yattı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/unlu-sarkici-murat-dalkilic-12inci-kez-ameliyat-masasina-yatti-1100354460.html
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 12'inci kez burun ameliyatı oldu. 21.10.2025
Uzun yıllardır burun rahatsızlığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 12'inci kez burun ameliyatı oldu. Dalkılıç'ın hastalığı ne?Şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundaki rahatsızlık nedeniyle yeniden ameliyat oldu. Daha önce 11 kez operasyon geçiren Dalkılıç, son operasyonunu geçtiğimiz şubat ayında olmuştu. Dalkılıç daha önce yaptığı açıklamada, "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi." ifadelerini kullanmıştı.
