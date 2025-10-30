https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/burdur-golunden-kotu-haber-son-50-yilda-hacminin-yarisini-kaybetti-1100626215.html

Burdur Gölü alarm veriyor: Son 50 yılda hacminin yarısını kaybetti

30.10.2025

Burdur Gölü, iklim değişikliği ve yoğun su kullanımı gibi nedenlerle son 50 yılda hacminin yarısını kaybetti.

İklim değişikliği, yoğun su kullanımı, kontrolsüz sondajlar Burdur Gölü'nün hacminin son 50 yılda yarı yarıya azalmasına neden oldu. Uzmanlar sadece Burdur Gölü'nün değil Beyşehir, Eğirdir ve Salda Gölleri'nin de risk altında olduğuna dikkat çekti.Hacminin yarısı yok olduGöller Yöresi'nde yer alan Burdur Gölü'nün, iklim değişikliği ve yoğun su kullanımı gibi nedenlerle son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybettiği belirtildi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, kentte düzenlenen Burdur Gölü Bilimsel Çalıştayı kapsamında uzmanlar gölü inceledi, yaşanan kurumaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Koşun, iklimsel verilerin, insan etkisiyle yapılan tahribatların, gölü besleyen derelerin önünün kesilmesinin ve kontrolsüz sondajların, su seviyesinin düşmesindeki etkenler olduğunu belirtti.Bölgedeki göllerin hepsi tehlike altında Burdur, Yarışlı ve Salda göllerinin jeolojik olarak birbirine bağlı olduğunu, Burdur Gölü'ndeki tahribatın bölgedeki diğer gölleri de dolaylı olarak etkilediğini vurgulayan Koşun, "Gölün son 50 yılına baktığımızda su seviyesinde yaklaşık 20 metre düşüş var. Su alanına baktığımızda yine son 50 yılda büyük oranda küçülme yaşandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.Salda Gölü Bilim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İskender Gülle ise sadece Burdur Gölü'nün değil, Beyşehir, Eğirdir ve Salda göllerinin de iklim krizinden etkilenmeye aday göller arasında olduğuna dikkati çekti. Bütün göllerin kritik noktada olduğunu ifade eden Gülle, şunları kaydetti:

