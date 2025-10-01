Manyas Gölü’nde kuraklık alarmı: Su seviyesi düşüyor, tarım ve kuş göçleri tehlikede

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bulunan Manyas Gölü, kuraklığın etkisiyle hızla su kaybediyor. Her geçen gün daha da düşen su seviyesi, sadece göçmen kuşların yaşam alanlarını değil, aynı zamanda bölge halkının tarımsal faaliyetlerini de tehdit ediyor.