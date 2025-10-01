Türkiye
Manyas Gölü’nde kuraklık alarmı: Su seviyesi düşüyor, tarım ve kuş göçleri tehlikede
Manyas Gölü’nde kuraklık alarmı: Su seviyesi düşüyor, tarım ve kuş göçleri tehlikede
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Manyas ilçesinde bulunan Manyas Gölü, kuraklığın etkisiyle hızla su kaybediyor. Her geçen gün daha da düşen su seviyesi, sadece göçmen kuşların... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
Manyas Gölü'nde kuraklık alarmı: Su seviyesi düşüyor, tarım ve kuş göçleri tehlikede

18:01 01.10.2025
Abone ol
Balıkesir’in Manyas ilçesinde bulunan Manyas Gölü, kuraklığın etkisiyle hızla su kaybediyor. Her geçen gün daha da düşen su seviyesi, sadece göçmen kuşların yaşam alanlarını değil, aynı zamanda bölge halkının tarımsal faaliyetlerini de tehdit ediyor.
© AA / Ekrem Şahin

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Manyas Gölü, özellikle göçmen kuşların konaklama ve üreme alanı olarak biliniyor.

© AA / Ekrem Şahin

Ancak kuraklık nedeniyle göl ekosistemi ciddi risk altına girdi.

© AA / Ekrem Şahin

Uzmanlar, suyun çekilmesinin kuş türleri için büyük bir tehdit oluşturduğunu ve biyolojik çeşitliliğin zarar görebileceğini belirtiyor.

© AA / Ekrem Şahin

Manyas Gölü, dünyada kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlardan biri. Göç yolları üzerinde yer aldığı için yılda yüzlerce farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

© AA / Ekrem Şahin

Göl çevresindeki Kuş Cenneti Milli Parkı, Türkiye’de kurulan ilk milli park ve 1959'dan beri koruma altında.

© AA / Ekrem Şahin

Manyas Gölü, Ramsar Sözleşmesi kapsamında “korunması gereken sulak alan” statüsüne sahip.

