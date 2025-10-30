Türkiye
Benzine zam geliyor: Tabelalara ne zaman yansıyacak?
Benzine zam geliyor: Tabelalara ne zaman yansıyacak?
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 1,14 lira artış bekleniyor. Artışın yarından itibaren tabelalara yansıması bekleniyor. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarına artış geliyor. Benzine zam mı var? Akaryakıt fiyatları 30 EkimPetrol fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle benzinin litre fiyatına 1.14 lira zam gelmesi bekleniyor.İstanbul'da benzin fiyatlarıBöylece İstanbul'da benzin 53,48 liraya yükselecek. Ankara'da benzin fiyatlarıAnkara'da 54,31 liraya yükselecek.İzmir'de benzin fiyatlarıİzmir'de 54,66 liraya çıkması tahmin edliyor.
09:34 30.10.2025
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 1,14 lira artış bekleniyor. Artışın yarından itibaren tabelalara yansıması bekleniyor.
Benzin fiyatlarına artış geliyor.

Benzine zam mı var? Akaryakıt fiyatları 30 Ekim

Petrol fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle benzinin litre fiyatına 1.14 lira zam gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da benzin fiyatları

Böylece İstanbul'da benzin 53,48 liraya yükselecek.

Ankara'da benzin fiyatları

Ankara'da 54,31 liraya yükselecek.

İzmir'de benzin fiyatları

İzmir'de 54,66 liraya çıkması tahmin edliyor.
