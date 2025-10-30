https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/benzine-zam-geliyor-tabelalara-ne-zaman-yansiyacak-1100607496.html
Benzine zam geliyor: Tabelalara ne zaman yansıyacak?
Benzine zam geliyor: Tabelalara ne zaman yansıyacak?
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 1,14 lira artış bekleniyor. Artışın yarından itibaren tabelalara yansıması bekleniyor. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T09:34+0300
2025-10-30T09:34+0300
2025-10-30T09:34+0300
ekonomi̇
ankara
i̇zmir
i̇stanbul
benzin
akaryakıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f77718049a004d81280ea59779ef994e.jpg
Benzin fiyatlarına artış geliyor. Benzine zam mı var? Akaryakıt fiyatları 30 EkimPetrol fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle benzinin litre fiyatına 1.14 lira zam gelmesi bekleniyor.İstanbul'da benzin fiyatlarıBöylece İstanbul'da benzin 53,48 liraya yükselecek. Ankara'da benzin fiyatlarıAnkara'da 54,31 liraya yükselecek.İzmir'de benzin fiyatlarıİzmir'de 54,66 liraya çıkması tahmin edliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/akaryakit-fiyatlari-yarin-degisecek-benzine-indirim-geliyor-1100255244.html
ankara
i̇zmir
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9d401deb1e1841f7ebcdb82791519c28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benzine zam mı var? akaryakıt fiyatları 30 ekim
benzine zam mı var? akaryakıt fiyatları 30 ekim
Benzine zam geliyor: Tabelalara ne zaman yansıyacak?
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 1,14 lira artış bekleniyor. Artışın yarından itibaren tabelalara yansıması bekleniyor.
Benzin fiyatlarına artış geliyor.
Benzine zam mı var? Akaryakıt fiyatları 30 Ekim
Petrol fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle benzinin litre fiyatına 1.14 lira zam gelmesi bekleniyor.
İstanbul'da benzin fiyatları
Böylece İstanbul'da benzin 53,48 liraya yükselecek.
Ankara'da benzin fiyatları
Ankara'da 54,31 liraya yükselecek.
İzmir'de benzin fiyatları
İzmir'de 54,66 liraya çıkması tahmin edliyor.