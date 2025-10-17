https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/akaryakit-fiyatlari-yarin-degisecek-benzine-indirim-geliyor-1100255244.html

Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzine indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları fiyatları doğrudan etkilerken, benzine 1 TL indirim geliyor. Benzinde indirim... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-17T09:17+0300

2025-10-17T09:17+0300

2025-10-17T09:17+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

akaryakıt indirimi

ankara

i̇zmir

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Brent petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor.İstanbul'da benzinin 51.18 liraya, Ankara'da 52.03 liraya, İzmir'de 52.35 liraya düşmesi bekleniyor.17 Ekim güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/altinin-kilogram-fiyati-6-milyon-3-bin-liraya-yukseldi-1100245618.html

ankara

i̇zmir

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akaryakıt fiyatları, benzin indirimi, brent petrol, döviz kuru, motorin fiyatları, lpg fiyatları, akaryakıt piyasası