EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzine indirim geliyor
Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzine indirim geliyor
Akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları fiyatları doğrudan etkilerken, benzine 1 TL indirim geliyor. Benzinde indirim... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Brent petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor.İstanbul'da benzinin 51.18 liraya, Ankara'da 52.03 liraya, İzmir'de 52.35 liraya düşmesi bekleniyor.17 Ekim güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir
Akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları fiyatları doğrudan etkilerken, benzine 1 TL indirim geliyor. Benzinde indirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre fiyatları 51-52 TL bandına düşecek.
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Brent petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor.
İstanbul'da benzinin 51.18 liraya, Ankara'da 52.03 liraya, İzmir'de 52.35 liraya düşmesi bekleniyor.

17 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.27 TL
LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52.00 TL
Motorin: 53.13 TL
LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin: 53.03 TL
Motorin: 54.29 TL
LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzin: 53.35 TL
Motorin: 54.61 TL
LPG: 27.53 TL
