https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/akaryakit-fiyatlari-yarin-degisecek-benzine-indirim-geliyor-1100255244.html
Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzine indirim geliyor
Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları fiyatları doğrudan etkilerken, benzine 1 TL indirim geliyor. Benzinde indirim... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T09:17+0300
2025-10-17T09:17+0300
2025-10-17T09:17+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt indirimi
ankara
i̇zmir
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Brent petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor.İstanbul'da benzinin 51.18 liraya, Ankara'da 52.03 liraya, İzmir'de 52.35 liraya düşmesi bekleniyor.17 Ekim güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/altinin-kilogram-fiyati-6-milyon-3-bin-liraya-yukseldi-1100245618.html
ankara
i̇zmir
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55e0995b4af829932db2535b25a7bf39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akaryakıt fiyatları, benzin indirimi, brent petrol, döviz kuru, motorin fiyatları, lpg fiyatları, akaryakıt piyasası
akaryakıt fiyatları, benzin indirimi, brent petrol, döviz kuru, motorin fiyatları, lpg fiyatları, akaryakıt piyasası
Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzine indirim geliyor
Akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları fiyatları doğrudan etkilerken, benzine 1 TL indirim geliyor. Benzinde indirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre fiyatları 51-52 TL bandına düşecek.
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Brent petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor.
İstanbul'da benzinin 51.18 liraya, Ankara'da 52.03 liraya, İzmir'de 52.35 liraya düşmesi bekleniyor.
17 Ekim güncel akaryakıt fiyatları