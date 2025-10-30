https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/bati-medyasi-burevestnik-her-turlu-hava-savunma-sistemini-asabilecek-kabiliyete-sahip-1100608463.html

Batı medyası: Burevestnik her türlü hava savunma sistemini aşabilecek kabiliyete sahip

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın geliştirdiği Burevestnik seyir füzesinin her türlü hava savunma sistemini aşabileceğinin farkında olması gerektiği belirtildi. 30.10.2025

Fransız Le Point gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarılı bir şekilde test edildiğini duyurduğu Burevestnik seyir füzesinin özelliğinin, menzilini “teorik olarak sınırsız” kılan nükleer motorda yattığını kaydetti.Gazetenin yazısında, “Füze, daha uzun ve beklenmedik yörüngeler izleyerek düşman hava savunmasını aşabiliyor. Nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Rusya şimdiden füzenin ‘yakalanmaz’ olduğunu söylüyor” ifadesi kullanıldı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sınırsız menzile sahip, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını duyurmuştu. Füzenin nükleer motorunun dakikalar, hatta saniyeler içinde çalışmaya başladığını bildiren Rus lider, Burevestnik’in sadece Rusya’nın savunma kapasitesini artırma alanında değil bilimde de bir atılım olduğunu kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Burevestnik testlerinden sonra Batı’nın sessizliğe gömüldüğüne dikkat çekti.

