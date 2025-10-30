Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/bati-medyasi-burevestnik-her-turlu-hava-savunma-sistemini-asabilecek-kabiliyete-sahip-1100608463.html
Batı medyası: Burevestnik her türlü hava savunma sistemini aşabilecek kabiliyete sahip
Batı medyası: Burevestnik her türlü hava savunma sistemini aşabilecek kabiliyete sahip
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin, Rusya’nın geliştirdiği Burevestnik seyir füzesinin her türlü hava savunma sistemini aşabileceğinin farkında olması gerektiği belirtildi. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T09:54+0300
2025-10-30T10:01+0300
savunma
batı
fransa
rusya
vladimir putin
burevestnik
hava savunma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100519698_0:98:700:491_1920x0_80_0_0_13a17ff142140257cb4b683e7e8b7a10.png
Fransız Le Point gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarılı bir şekilde test edildiğini duyurduğu Burevestnik seyir füzesinin özelliğinin, menzilini “teorik olarak sınırsız” kılan nükleer motorda yattığını kaydetti.Gazetenin yazısında, “Füze, daha uzun ve beklenmedik yörüngeler izleyerek düşman hava savunmasını aşabiliyor. Nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Rusya şimdiden füzenin ‘yakalanmaz’ olduğunu söylüyor” ifadesi kullanıldı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sınırsız menzile sahip, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını duyurmuştu. Füzenin nükleer motorunun dakikalar, hatta saniyeler içinde çalışmaya başladığını bildiren Rus lider, Burevestnik’in sadece Rusya’nın savunma kapasitesini artırma alanında değil bilimde de bir atılım olduğunu kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Burevestnik testlerinden sonra Batı’nın sessizliğe gömüldüğüne dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/trump-si-ile-ukraynayi-gorustum-1100606855.html
batı
fransa
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100519698_17:0:672:491_1920x0_80_0_0_96db99fa5c08e6031f0a35fa5a516fd4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
batı, fransa, rusya, vladimir putin, burevestnik, hava savunma
batı, fransa, rusya, vladimir putin, burevestnik, hava savunma

Batı medyası: Burevestnik her türlü hava savunma sistemini aşabilecek kabiliyete sahip

09:54 30.10.2025 (güncellendi: 10:01 30.10.2025)
© Sputnik / Rusya Savunma BakanlığıRusya'nın yeni Burevestnik füzesi
Rusya'nın yeni Burevestnik füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
Abone ol
Avrupa Birliği’nin, Rusya’nın geliştirdiği Burevestnik seyir füzesinin her türlü hava savunma sistemini aşabileceğinin farkında olması gerektiği belirtildi.
Fransız Le Point gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarılı bir şekilde test edildiğini duyurduğu Burevestnik seyir füzesinin özelliğinin, menzilini “teorik olarak sınırsız” kılan nükleer motorda yattığını kaydetti.
Gazetenin yazısında, “Füze, daha uzun ve beklenmedik yörüngeler izleyerek düşman hava savunmasını aşabiliyor. Nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Rusya şimdiden füzenin ‘yakalanmaz’ olduğunu söylüyor” ifadesi kullanıldı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sınırsız menzile sahip, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını duyurmuştu. Füzenin nükleer motorunun dakikalar, hatta saniyeler içinde çalışmaya başladığını bildiren Rus lider, Burevestnik’in sadece Rusya’nın savunma kapasitesini artırma alanında değil bilimde de bir atılım olduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Burevestnik testlerinden sonra Batı’nın sessizliğe gömüldüğüne dikkat çekti.
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
DÜNYA
Trump: Şi ile Ukrayna’yı görüştüm
09:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала