Bakan Şimşek: Beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine değindi.Bakan Şimşek, eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ve mevsimsel etkiler nedeniyle enflasyonda yükseliş görüldüğünü belirterek, “Bu durum piyasa katılımcıları ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bir bozulmaya yol açtı” dedi.Reel sektörün enflasyon beklentilerinde ise iyileşme olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, “Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devam etmesiyle birlikte beklentilerdeki iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine değindi.
Bakan Şimşek, eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ve mevsimsel etkiler nedeniyle enflasyonda yükseliş görüldüğünü belirterek, “Bu durum piyasa katılımcıları ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bir bozulmaya yol açtı” dedi.
Reel sektörün enflasyon beklentilerinde ise iyileşme olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, “Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devam etmesiyle birlikte beklentilerdeki iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.