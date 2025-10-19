https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/bakan-simsek-abd-temaslarini-degerlendirdi-turkiye-ekonomisine-duyulan-guveni-memnuniyetle-1100302452.html
Bakan Şimşek ABD temaslarını değerlendirdi: 'Türkiye ekonomisine duyulan güveni memnuniyetle gözlemliyoruz'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığı ABD'de...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100302810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffe0b02054a0920be11392bbbe8434a8.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısın değerlendirdi ve "Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.'Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını paylaştık'Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığı ABD'de son derece verimli temaslarda bulunduklarını aktaran Şimşek, "Yatırım bankalarının düzenlediği geniş katılımlı toplantılarda yatırımcılarla bir araya geldik. Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını, programımızdaki somut ilerlemeleri ve güçlü yatırım potansiyelimizi paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.'Türki ekonomisine duyulan güveni memnuniyetle izliyoruz'Şimşek, ayrıca birçok mevkidaşıyla ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması konularında ikili görüşmeler yaptıklarını belirtti.Çok taraflı kalkınma bankalarının üst düzey yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve düşünce kuruluşlarıyla da görüş alışverişinde bulunduklarını bildiren Şimşek, "Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.
2025
