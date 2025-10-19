Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/bakan-simsek-abd-temaslarini-degerlendirdi-turkiye-ekonomisine-duyulan-guveni-memnuniyetle-1100302452.html
Bakan Şimşek ABD temaslarını değerlendirdi: 'Türkiye ekonomisine duyulan güveni memnuniyetle gözlemliyoruz'
Bakan Şimşek ABD temaslarını değerlendirdi: 'Türkiye ekonomisine duyulan güveni memnuniyetle gözlemliyoruz'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığı ABD'de... 19.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-19T14:20+0300
2025-10-19T14:20+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
abd
ankara
dünya bankası
imf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100302810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffe0b02054a0920be11392bbbe8434a8.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısın değerlendirdi ve "Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.'Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını paylaştık'Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığı ABD'de son derece verimli temaslarda bulunduklarını aktaran Şimşek, "Yatırım bankalarının düzenlediği geniş katılımlı toplantılarda yatırımcılarla bir araya geldik. Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını, programımızdaki somut ilerlemeleri ve güçlü yatırım potansiyelimizi paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.'Türki ekonomisine duyulan güveni memnuniyetle izliyoruz'Şimşek, ayrıca birçok mevkidaşıyla ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması konularında ikili görüşmeler yaptıklarını belirtti.Çok taraflı kalkınma bankalarının üst düzey yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve düşünce kuruluşlarıyla da görüş alışverişinde bulunduklarını bildiren Şimşek, "Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/altinin-ons-fiyati-tarihte-ilk-kez-4-bin-dolari-asti-1099996724.html
abd
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100302810_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_d50fcfc84dd0df7ae96f21c19f8be23a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, mehmet şimşek abd
mehmet şimşek, mehmet şimşek abd

Bakan Şimşek ABD temaslarını değerlendirdi: 'Türkiye ekonomisine duyulan güveni memnuniyetle gözlemliyoruz'

14:20 19.10.2025
© Celal GüneşMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2025
© Celal Güneş
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığı ABD'de son derece verimli temaslarda bulunduklarını söyledi ve "Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısın değerlendirdi ve "Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.

'Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını paylaştık'

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.
Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığı ABD'de son derece verimli temaslarda bulunduklarını aktaran Şimşek, "Yatırım bankalarının düzenlediği geniş katılımlı toplantılarda yatırımcılarla bir araya geldik. Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını, programımızdaki somut ilerlemeleri ve güçlü yatırım potansiyelimizi paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

'Türki ekonomisine duyulan güveni memnuniyetle izliyoruz'

Şimşek, ayrıca birçok mevkidaşıyla ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması konularında ikili görüşmeler yaptıklarını belirtti.
Çok taraflı kalkınma bankalarının üst düzey yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve düşünce kuruluşlarıyla da görüş alışverişinde bulunduklarını bildiren Şimşek, "Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
EKONOMİ
Altının ons fiyatı tarihte ilk kez 4 bin doları aştı
7 Ekim, 17:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала