Bakan Göktaş: Bu şekilde devam edersek çalışabilecek durumda gencimiz olamayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da katıldığı etkinlikte önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Göktaş, genç nüfusta yaşanan... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen Ekim Ayı Meclis Toplantısı’na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfustaki yaşlanma sürecinin hızla ilerlediğini ve bunun stratejik sonuçları bulunduğunu söyledi.'Hızlıca yaşlanıyoruz'Türkiye’nin genç nüfus avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:'Savunma sanayisi kadar stratejik'Nüfus politikalarının önemli olduğunun altını çizen Bakan Göktaş şöyle konuştu:'Alarm seviyesindeyiz'Sanayicilere seslenen Bakan Göktaş, ''Genç ve dinamik nüfus yapısını korumak, her zamankinden daha çok önem arz ediyor. Zira önümüzdeki dönemlerde yaşlanmaya devam edeceğiz ancak genç ve dinamik nüfusu koruyabilmek için halen avantajlı durumdayız ama alarm seviyesindeyiz. Her birimizin üzerine görevler düşüyor'' dedi.

