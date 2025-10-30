https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/bakan-goktas-bu-sekilde-devam-edersek-calisabilecek-durumda-gencimiz-olamayacak-1100632138.html
Bakan Göktaş: Bu şekilde devam edersek çalışabilecek durumda gencimiz olamayacak
Bakan Göktaş: Bu şekilde devam edersek çalışabilecek durumda gencimiz olamayacak
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da katıldığı etkinlikte önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Göktaş, genç nüfusta yaşanan... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T22:15+0300
2025-10-30T22:15+0300
2025-10-30T22:15+0300
türki̇ye
bursa
türkiye
bursa ticaret ve sanayi odası (btso)
mahinur özdemir göktaş
mahinur özdemir
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100631693_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_008c67c9fa9319fe4850431b1f63610d.jpg
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen Ekim Ayı Meclis Toplantısı’na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfustaki yaşlanma sürecinin hızla ilerlediğini ve bunun stratejik sonuçları bulunduğunu söyledi.'Hızlıca yaşlanıyoruz'Türkiye’nin genç nüfus avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:'Savunma sanayisi kadar stratejik'Nüfus politikalarının önemli olduğunun altını çizen Bakan Göktaş şöyle konuştu:'Alarm seviyesindeyiz'Sanayicilere seslenen Bakan Göktaş, ''Genç ve dinamik nüfus yapısını korumak, her zamankinden daha çok önem arz ediyor. Zira önümüzdeki dönemlerde yaşlanmaya devam edeceğiz ancak genç ve dinamik nüfusu koruyabilmek için halen avantajlı durumdayız ama alarm seviyesindeyiz. Her birimizin üzerine görevler düşüyor'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/tuik-acikladi-turkiyenin-nufusu-belli-oldu-1098558774.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100631693_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e183b9ae26a00660070cfbc8a5425aed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, türkiye, bursa ticaret ve sanayi odası (btso), mahinur özdemir göktaş, mahinur özdemir, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
bursa, türkiye, bursa ticaret ve sanayi odası (btso), mahinur özdemir göktaş, mahinur özdemir, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Bakan Göktaş: Bu şekilde devam edersek çalışabilecek durumda gencimiz olamayacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da katıldığı etkinlikte önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Göktaş, genç nüfusta yaşanan azalma nedeniyle gelecekte işçi sorunu yaşanacağını belirtti.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen Ekim Ayı Meclis Toplantısı’na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfustaki yaşlanma sürecinin hızla ilerlediğini ve bunun stratejik sonuçları bulunduğunu söyledi.
Türkiye’nin genç nüfus avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:
Genç ve dinamik yapımız, her zaman bizim gücümüz oldu. 2000'li yılların başında 25 yaş altı vatandaş sayımız çokken şu anda ülke ortalamamız 34 yaşında. Hızlıca yaşlanıyoruz, tüm dünyada olduğu gibi nüfusumuz da yaşlanıyor. Bununla beraber yaşlanan bir nüfusla önümüzde farklı sınamalardan geçme ihtimalimiz çok yüksek.
'Savunma sanayisi kadar stratejik'
Nüfus politikalarının önemli olduğunun altını çizen Bakan Göktaş şöyle konuştu:
Savunma sanayisi kadar stratejik olduğuna inanıyorum. Şayet bu şekilde devam edersek çalışabilecek durumda gencimiz olamayacak ve sanayiciler, bu sınamalardan en çok etkilenenlerden olacaksınız. Aile ile genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Genç ve dinamik nüfus yapısı, sağlam ve güçlü ailelerde oluşur.
Sanayicilere seslenen Bakan Göktaş, ''Genç ve dinamik nüfus yapısını korumak, her zamankinden daha çok önem arz ediyor. Zira önümüzdeki dönemlerde yaşlanmaya devam edeceğiz ancak genç ve dinamik nüfusu koruyabilmek için halen avantajlı durumdayız ama alarm seviyesindeyiz. Her birimizin üzerine görevler düşüyor'' dedi.