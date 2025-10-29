https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/erdogan-acikladi-ataturk-uluslararasi-baris-odulunun-bm-genel-sekreteri-guterrese-verilmesi-1100596490.html

Erdoğan açıkladı: Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün BM Genel Sekreteri Guterres'e verilmesi kararlaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda yaptığı konuşmada 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin verileceği isimleri açıkladı.Erdoğan, 'Bilim ve Kültür' dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'ün, 'Resim" dalında Yalçın Gökçebağ'ın, 'Müzik' dalında besteci Yalçın Tura'nın, 'Anadolu Arkeolojisi' dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık'ın, 'Fotoğraf' dalında ise Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Jadallah'ın ödüle değer görüldüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceği bilgisini paylaştı.

