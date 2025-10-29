Türkiye
Erdoğan açıkladı: Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün BM Genel Sekreteri Guterres'e verilmesi kararlaştırıldı
Erdoğan açıkladı: Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün BM Genel Sekreteri Guterres'e verilmesi kararlaştırıldı
2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan Uluslararası Barış Ödülü'nün ise bu yıl BM... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda yaptığı konuşmada 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin verileceği isimleri açıkladı.Erdoğan, 'Bilim ve Kültür' dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'ün, 'Resim" dalında Yalçın Gökçebağ'ın, 'Müzik' dalında besteci Yalçın Tura'nın, 'Anadolu Arkeolojisi' dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık'ın, 'Fotoğraf' dalında ise Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Jadallah'ın ödüle değer görüldüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceği bilgisini paylaştı.
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, süleyman seyfi öğün, gazze, 29 ekim cumhuriyet bayramı, recep tayyip erdoğan
© AA / TCCB/Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda konuşma yaptı
2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan Uluslararası Barış Ödülü'nün ise bu yıl BM Genel Sekreteri Guterres'e verileceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda yaptığı konuşmada 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin verileceği isimleri açıkladı.
Erdoğan, 'Bilim ve Kültür' dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'ün, 'Resim" dalında Yalçın Gökçebağ'ın, 'Müzik' dalında besteci Yalçın Tura'nın, 'Anadolu Arkeolojisi' dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık'ın, 'Fotoğraf' dalında ise Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Jadallah'ın ödüle değer görüldüğünü duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceği bilgisini paylaştı.
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimiz, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle milli iradenin şahlanışıdır
