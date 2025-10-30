https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/avrupa-merkez-bankasi-faiz-karari-aciklandi-1100625387.html
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı
ekonomi̇
avrupa merkez bankası (ecb)
politika faizi
Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini açıkladı. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 2 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde sabit bıraktı.Enflasyon görünümü değişmedi vurgusu yapıldıEnflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefinin yakınında seyrettiğine işaret eden Yönetim Konseyi, enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesinin genel olarak değişmediğini bildirdi.Küresel ortamın zorlu olmasına rağmen ekonominin büyümeye devam ettiği belirtilirken, güçlü işgücü piyasası, sağlam özel sektör bilançoları ve geçmişte yapılan faiz indirimleri önemli direnç kaynakları olarak öne çıktığını vurgulandı. Ancak küresel ticaret anlaşmazlıkları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle görünüm belirsizliğini koruduğunu da ifade etti.Yönetim Konseyi, enflasyonu orta vadede yüzde 2 hedefine stabil olarak ulaştırmayı kararlılıkla takip edeceğini tekrarlarken, "Faiz kararları, enflasyon görünümü ve çevresindeki riskler, gelen ekonomik ve finansal veriler ile temel enflasyon dinamikleri dikkate alınarak toplantı bazında belirlenecek; belirli bir faiz yolu önceden taahhüt edilmeyecek" ifadelerini kullandı.
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka mevduat faiz oranını sabit tuttu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini açıkladı. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 2 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde sabit bıraktı.
Enflasyon görünümü değişmedi vurgusu yapıldı
Enflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefinin yakınında seyrettiğine işaret eden Yönetim Konseyi, enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesinin genel olarak değişmediğini bildirdi.
Küresel ortamın zorlu olmasına rağmen ekonominin büyümeye devam ettiği belirtilirken, güçlü işgücü piyasası, sağlam özel sektör bilançoları ve geçmişte yapılan faiz indirimleri önemli direnç kaynakları olarak öne çıktığını vurgulandı. Ancak küresel ticaret anlaşmazlıkları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle görünüm belirsizliğini koruduğunu da ifade etti.
Yönetim Konseyi, enflasyonu orta vadede yüzde 2 hedefine stabil olarak ulaştırmayı kararlılıkla takip edeceğini tekrarlarken, "Faiz kararları, enflasyon görünümü ve çevresindeki riskler, gelen ekonomik ve finansal veriler ile temel enflasyon dinamikleri dikkate alınarak toplantı bazında belirlenecek; belirli bir faiz yolu önceden taahhüt edilmeyecek" ifadelerini kullandı.