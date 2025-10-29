https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/fed-politika-faizini-yuzde-375-4-araligina-indirdi-1100596610.html
Fed, politika faizini yüzde 3.75-4 aralığına indirdi
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3.75-4 aralığına indirdi 29.10.2025, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
abd
fed
merkez bankası
faiz
fed faiz kararı
faiz indirimi
faiz oranı
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faiz aralığını yüzde 3.75 - 4 olarak güncelledi.. Fed faiz kararı 2'ye karşı 10 oyla kabul edildiği bildirildi.
21:06 29.10.2025 (güncellendi: 21:09 29.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3.75-4 aralığına indirdi
