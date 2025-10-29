Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/unlu-futbol-kulubu-uefadan-tazminat-talep-ediyor-1100594211.html
Ünlü futbol kulübü, UEFA’dan tazminat talep ediyor
Ünlü futbol kulübü, UEFA’dan tazminat talep ediyor
Sputnik Türkiye
Real Madrid, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA’ya karşı açılan Avrupa Süper Ligi davasında İspanya’daki mahkemenin kararını kendi lehine sonuçlandırmasının... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T18:33+0300
2025-10-29T18:33+0300
spor
uefa
real madrid
i̇spanya
i̇spanya futbol federasyonu
i̇spanya milli takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088792534_0:9:496:288_1920x0_80_0_0_48598483baac26acf0a3e4f2e5dca74e.jpg
Madrid Eyalet Mahkemesi, Mayıs 2024’te alınan ve UEFA, İspanya Futbol Federasyonu'yla La Liga’nın kulüplerin Avrupa Süper Ligi’ne katılmasını engelleyerek rekabeti ihlal ettiğini belirten kararı onadı.Kararda, UEFA ve diğer kurumların hakim konumlarını kötüye kullanarak kulüplerin alternatif bir turnuvaya katılımını engellediği vurgulandı. UEFA ise yaptığı açıklamada, son kararın Avrupa Süper Ligi projesine 'meşruiyet kazandırmadığını' ve mevcut düzenlemeleri 'geçersiz kılmadığını' savundu.Real Madrid tarafından yapılan açıklamada, “Madrid Bölge Mahkemesi’nin UEFA, RFEF ve La Liga’nın yaptığı temyiz başvurularını reddetmesi memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu karar, UEFA’nın Avrupa Birliği rekabet kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve hakim konumunu kötüye kullandığını teyit etmektedir. Bu durum, kulübümüzün UEFA’dan önemli miktarda tazminat talep etmesinin önünü açmaktadır” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/amator-lig-ekibi-kahta-super-lig-temsilcisini-eledi-1100591498.html
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088792534_49:0:449:300_1920x0_80_0_0_6d8a1128026f6fe16d5ed4a5c7be2ee4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uefa, real madrid, i̇spanya, i̇spanya futbol federasyonu, i̇spanya milli takımı
uefa, real madrid, i̇spanya, i̇spanya futbol federasyonu, i̇spanya milli takımı

Ünlü futbol kulübü, UEFA’dan tazminat talep ediyor

18:33 29.10.2025
© AAUEFA
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© AA
Abone ol
Real Madrid, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA’ya karşı açılan Avrupa Süper Ligi davasında İspanya’daki mahkemenin kararını kendi lehine sonuçlandırmasının ardından, UEFA’dan 'önemli miktarda tazminat' talep etmeye hazırlanıyor.
Madrid Eyalet Mahkemesi, Mayıs 2024’te alınan ve UEFA, İspanya Futbol Federasyonu'yla La Liga’nın kulüplerin Avrupa Süper Ligi’ne katılmasını engelleyerek rekabeti ihlal ettiğini belirten kararı onadı.
Kararda, UEFA ve diğer kurumların hakim konumlarını kötüye kullanarak kulüplerin alternatif bir turnuvaya katılımını engellediği vurgulandı. UEFA ise yaptığı açıklamada, son kararın Avrupa Süper Ligi projesine 'meşruiyet kazandırmadığını' ve mevcut düzenlemeleri 'geçersiz kılmadığını' savundu.
Real Madrid tarafından yapılan açıklamada, “Madrid Bölge Mahkemesi’nin UEFA, RFEF ve La Liga’nın yaptığı temyiz başvurularını reddetmesi memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu karar, UEFA’nın Avrupa Birliği rekabet kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve hakim konumunu kötüye kullandığını teyit etmektedir. Bu durum, kulübümüzün UEFA’dan önemli miktarda tazminat talep etmesinin önünü açmaktadır” denildi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
SPOR
Amatör Lig ekibi Kahta, Süper Lig temsilcisini eledi
16:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала