Ünlü futbol kulübü, UEFA’dan tazminat talep ediyor

Real Madrid, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA’ya karşı açılan Avrupa Süper Ligi davasında İspanya’daki mahkemenin kararını kendi lehine sonuçlandırmasının... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Madrid Eyalet Mahkemesi, Mayıs 2024’te alınan ve UEFA, İspanya Futbol Federasyonu'yla La Liga’nın kulüplerin Avrupa Süper Ligi’ne katılmasını engelleyerek rekabeti ihlal ettiğini belirten kararı onadı.Kararda, UEFA ve diğer kurumların hakim konumlarını kötüye kullanarak kulüplerin alternatif bir turnuvaya katılımını engellediği vurgulandı. UEFA ise yaptığı açıklamada, son kararın Avrupa Süper Ligi projesine 'meşruiyet kazandırmadığını' ve mevcut düzenlemeleri 'geçersiz kılmadığını' savundu.Real Madrid tarafından yapılan açıklamada, “Madrid Bölge Mahkemesi’nin UEFA, RFEF ve La Liga’nın yaptığı temyiz başvurularını reddetmesi memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu karar, UEFA’nın Avrupa Birliği rekabet kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve hakim konumunu kötüye kullandığını teyit etmektedir. Bu durum, kulübümüzün UEFA’dan önemli miktarda tazminat talep etmesinin önünü açmaktadır” denildi.

