Araç sahipleri dikkat: Kış lastiği uygulaması bu yıl erken başlıyor

Geçtiğimiz yıllarda 1 Aralık'ta başlayan 'kış lastiği' uygulaması bu sene erken başlıyor. Yeni dönemde ticari araçlar artık 15 Kasım'da kış lastiği takacak. Takmayan araçlara ise idari para cezası uygulanacak. Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda? Kış lastiği takmamamın cezası ne kadar?Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Uygulama ne zaman sona erecek?Ticari araçlarda kış lastiği takma uygulamasının başlayacağı yeni tarih belli oldu. Daha önce 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği takma uygulaması, alınan karar gereği 15 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan'da son bulacak.Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?Karara uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası kesilecek. Denetimler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılacak.Kış lastiği takmak hangi araçlarda zorunlu?Uygulama kapsamındaki araçlar; otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet gibi ticari araçlar olacak. Öte yandan şahsi araç kullanıcılarının da kış lastiği takması önerilir.
Geçtiğimiz yıllarda 1 Aralık'ta başlayan 'kış lastiği' uygulaması bu sene erken başlıyor. Yeni dönemde ticari araçlar artık 15 Kasım'da kış lastiği takacak. Takmayan araçlara ise idari para cezası uygulanacak. Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda? Kış lastiği takmamamın cezası ne kadar?
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Uygulama ne zaman sona erecek?
Ticari araçlarda kış lastiği takma uygulamasının başlayacağı yeni tarih belli oldu. Daha önce 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği takma uygulaması, alınan karar gereği 15 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan'da son bulacak.
Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?
Karara uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası kesilecek. Denetimler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılacak.
Kış lastiği takmak hangi araçlarda zorunlu?
Uygulama kapsamındaki araçlar; otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet gibi ticari araçlar olacak. Öte yandan şahsi araç kullanıcılarının da kış lastiği takması önerilir.
Kış lastiği hangi özellikleri taşımalı?
Araç kullanıcılarının lastiği kış lastiği olup olmadığını anlayabilmesi için; lastik yanaklarında M+S işareti ya da bu işaretle beraber kar tanesi işareti yer almalı. Bazı durumlarda sadece kar tanesi veya üç dağ zirvesi bulunur. Kış lastiklerinin daha derin diş yapısı, geniş olukları bulunur. Ayrıca ince kesikler sayesinde kar ve buz üzerinde olağanüstü bir yol tutuşu sağlar. Kış lastiklerinde kullanılan kauçuk malzeme, soğuk havalarda esnekliğini koruyarak zemine daha iyi uyum sağlar.